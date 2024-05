Diễn viên nhí “Sắc Xuân Gửi Người Tình” được khen đẹp trai và diễn hay chẳng kém Lý Hiện

HHT - Dù chỉ mới phát hành poster MV ca khúc mở đường cho album "Right Place, Wrong Person", RM đã khiến cộng đồng người hâm mộ nháo nhào và thu hút sự chú ý của truyền thông trước sự đầu tư chỉn chu. MV "Come Back To Me" được chỉ đạo bởi đạo diễn từng đạt giải Emmy cùng dàn diễn viên chất lượng hứa hẹn sẽ mang tới một câu chuyện đầy cảm hứng và nghệ thuật.