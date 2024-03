Ryu Jun Yeol - "nam chính" drama hẹn hò đang gây bão: Tài năng lu mờ ngoại hình

HHT - Drama tình cảm hot nhất những ngày này lại thêm một cú "twist" khiến công chúng không ngờ, khi cả Ryu Jun Yeol và Han Seo Hee đều thừa nhận mối quan hệ. Tìm hiểu về Ryu Jun Yeol, khán giả không khỏi bất ngờ khi biết ngoại trừ nhan sắc không nổi bật, anh chàng lại dường như có tất cả.

Những màn đáp trả "căng cực" giữa Hyeri - Han Seo Hee về chuyện tình cảm đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đồng thời gợi lên sự tò mò về cái tên Ryu Jun Yeol - người chinh phục cả hai mỹ nữ đình đám xứ Kim chi.

Ryu Jun Yeol sinh ngày 25/9/1986 tại thành phố Suwon (Hàn Quốc). Anh chàng từng theo học tại Đại học Suwon chuyên ngành Điện ảnh và đã xuất sắc tốt nghiệp nhờ học bổng.

Năm 2012, nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng một vài phim ngắn trước khi ghi dấu bằng tác phẩm điện ảnh Socialphobia năm 2015. Màn hóa thân xuất thần đã giúp anh ẵm ngay giải Ngôi sao đang lên tại Liên hoan phim KAFA chỉ sau 3 năm hoạt động.

Cuối năm đó, Ryu Jun Yeol bất ngờ "bùng nổ" danh tiếng với vai nam thứ trong phim truyền hình có tỷ lệ người xem cao nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ - Reply 1988. Vai diễn cậu bạn Jung Hwan "ngoài lạnh trong nóng" cùng mối tình thầm kín cho cô bạn thân Duk Sun (Hyeri) đã mang về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất hạng mục Truyền hình tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang và Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Asia Artist Awards.

Sự nghiệp lên như diều gặp gió, Ryu Jun Yeol chọn rẽ hướng sang điện ảnh và trở thành nhân vật "bảo chứng phòng vé". Năm 2017, anh chàng tiếp tục giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 53 với phim điện ảnh The King.

Các tác phẩm sau đó như A Taxi Driver, One Way Trip, Believer, A Night Owl, Money... tiếp tục chứng minh thực lực của nam diễn viên, mang lại nhiều giải thưởng danh giá tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, Liên hoan phim Đông Á Luân Đôn và Liên hoan phim Châu Á New York...

Sở hữu nhan sắc không hợp thị hiếu số đông khán giả, Ryu Jun Yeol đã biến điểm yếu này trở thành lợi thế khiến anh chàng không đóng khung bản thân vào bất kỳ hình tượng nào mà luôn thay đổi trong mỗi vai diễn của mình.

Không chỉ vậy, "Hwan mặt cún" còn là một đại gia ngầm của giới giải trí nhờ việc đầu tư bất động sản. Liên tục vào năm 2017, 2018 và 2019, anh chàng đã được Forbes Korea công nhận là một trong những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc.

Ngoài ra, Ryu Jun Yeol còn khiến netizen yêu quý khi luôn kêu gọi bảo vệ môi trường. Tài tử thường xuyên khuyến khích mọi người giảm thiểu rác thải nhựa và là nhà tài trợ thường xuyên cho tổ chức Hòa bình xanh.

Do đó, khi drama tình cảm chấn động những ngày gần đây nổ ra, người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi Ryu Jun Yeol đang tự mình "đạp đổ" hình ảnh sạch sẽ mà anh đã xây dựng được trong lòng công chúng suốt nhiều năm qua.