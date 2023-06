D.O. (EXO) được đạo diễn khen ngợi hết lời khi vào vai phi hành gia trong “The Moon”

HHT - Đạo diễn của phim điện ảnh “The Moon” đã dành hết lời khen ngợi cho màn thể hiện của D.O. (EXO), khi anh vào vai một phi hành gia bị mắc kẹt, cách xa Trái Đất hàng ngàn dặm.

Phim điện ảnh The Moon là một tác phẩm đáng ngóng đợi trên màn ảnh rộng xứ Kim chi. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Yong Hwa, người đã dẫn dắt cho thành công của Along With The Gods (Thử Thách Thần Chết). Phim có sự tham gia của các ngôi sao thực lực gồm Kim Hee Ae (Thế Giới Hôn Nhân) và Sul Kyung Gu (Hope, The Merciless, Kill Boksoon).

Doh Kyung Soo (nghệ danh D.O., thành viên nhóm EXO) cũng là một trong những ngôi sao chính của phim. Trong The Moon, Doh Kyung Soo vào vai một phi hành gia bị mắc kẹt trong không gian, cách xa Trái Đất hàng ngàn dặm. Tình huống nguy cấp buộc Sul Kyung Gu, người vào vai cựu giám đốc trung tâm vũ trụ tiến hành một cuộc giải cứu căng thẳng và nghẹt thở.

Đạo diễn Kim Yong Hwa đã tiết lộ lý do ông chọn Do Kyung Soo cho vai diễn phi hành gia Hwang Seon Woo và sự giống nhau giữa họ. Đạo diễn chỉ ra những ưu điểm nổi trội giữa cả hai, đồng thời cũng nhắc đến những thử thách mà D.O. đã đối mặt trong suốt sự nghiệp của mình và đưa cảm xúc ấy vào vai diễn.

Ông nói: “Cậu ấy là một người vị tha, một người đàn ông thực thụ. Nhưng cậu ấy cũng trải qua những thất bại cá nhân trong cuộc sống. Cậu ấy đã chia sẻ những đặc điểm đó với nhân vật Hwang Seon Woo. Tuy nhiên, đồng thời cậu ấy cũng che giấu những ký ức buồn đó với người khác”.

Cuối cùng, đạo diễn Kim Yong Hwa tin rằng Do Kyung Soo “sẽ tiếp tục thành công với tư cách là một diễn viên trong một thời gian dài”.

Đáng chú ý, The Moon không phải là tác phẩm đầu tiên đạo diễn Kim Yong Hwa hợp tác với D.O.. Trước đó, cả hai đã có dịp làm việc cùng nhau trong Thử Thách Thần Chết.

Nói về The Moon, D.O. cho biết một trong những thử thách lớn nhất của anh khi ghi hình có lẽ là bộ đồ phi hành gia. Vì vai diễn của D.O. là một phi hành gia bị mắc kẹt trong không gian nên hầu hết các cảnh quay anh đều mặc bộ đồ phi hành gia dày cộp, nặng nề. Được biết, The Moon được quay trong mùa Đông và mùa Hè.

Doh Kyung Soo kể lại điều làm anh ngạc nhiên nhất là ngay cả trong những buổi ghi hình vào mùa Đông, các nhân viên vẫn phải bật điều hòa cho anh bởi trời rất nóng khi luôn phải mặc bộ đồ phi hành gia. Đến mùa Hè, khi trời trở nên nóng hơn, các nhân viên liền cẩn thận chăm sóc để anh cảm thấy thoải mái, mát mẻ. “Đến mức tôi phải mặc áo dài tay”, D.O. nói.

The Moon là bộ phim về đề tài không gian đầu tiên của đạo diễn Kim Yong Hwa. Khán giả kỳ vọng nó sẽ đạt được thành công như Thử Thách Thần Chết. Phim sẽ chính thức lên màn ảnh rộng xứ Kim chi vào ngày 2/8.