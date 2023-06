“One Piece” của Netflix có kinh phí chuyển thể khủng hơn cả “Game of Thrones”

HHT - Amber Heard sắp trở lại với vai diễn nữ bác sĩ tâm thần trong phim mới "In the Fire". Đây sẽ là tác phẩm giúp cô tái xuất với tư cách diễn viên sau hơn một năm ẩn mình vì thua kiện chồng cũ Johnny Depp.

HHT - Một trong những phim Hàn đáng hóng sẽ lên sóng vào tháng 7 chính là tác phẩm "My Lovely Liar" (Thợ Săn Nói Dối) với sự tham gia của Kim So Hyun và Hwang Minhyun.

HHT - Tập 4, cũng là tập mới nhất của "See You In My 19th Life" (Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19) có một phân cảnh hài hước được cư dân mạng đùa rằng chính là lời tiên đoán cho đề Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023.