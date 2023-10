D.O. (EXO) kết thúc hợp đồng với SM Enter, trở thành "sếp tổng" công ty giải trí mới

HHT - Cột mốc mới trong sự nghiệp của D.O. (EXO) thu hút sự chú ý của khán giả về tương lai của nam thần tượng trong làng giải trí, đặc biệt là những dự định của anh dành cho hoạt động nhóm cùng EXO.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin về tình hình hợp đồng của D.O. (EXO) và công ty chủ quản SM Entertainment đã được chính đại diện của SM xác nhận cùng giới báo chí. Theo đó, hợp đồng độc quyền của D.O. và SM sẽ kết thúc vào đầu tháng 11 sắp tới, nam nghệ sĩ sẽ không gia hạn hợp đồng và chính thức rời SM sau hơn 10 năm gắn bó kể từ khi ra mắt cùng EXO.

Sau những buổi thảo luận và đánh giá tình hình, D.O. sẽ rời SM cùng quản lý của EXO để thành lập một công ty giải trí mới mang tên Soosoo Entertainment, được lấy từ tên thật của D.O. là Do Kyungsoo và tên vị quản lý Nam Kyung Soo. Đặc biệt, Nam Kyung Soo cũng là quản lý "ruột" vốn đã quen mặt với những fan của EXO kể từ những ngày đầu nhóm ra mắt công chúng. Anh từng được D.O. nhắc đến nhiều trong các bài phỏng vấn, diễn văn cảm ơn trong các lễ trao giải, thể hiện mối quan hệ thân thiết của cả hai trong ngành giải trí.

Phía SM cũng thông tin thêm D.O. vẫn sẽ là "một mẩu" thuộc EXO dù không còn là nghệ sĩ độc quyền dưới trướng "ông lớn" này. Các hoạt động của D.O. với tư cách là một thành viên của EXO sẽ vẫn được quản lý bởi SM. Công ty giải trí này cũng xác nhận EXO sẽ có những định hướng và kế hoạch mới trong tương lai, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm "thở phào nhẹ nhõm".

Quyết định mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của D.O. nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực của người hâm mộ và cộng đồng mạng. Dưới các bài đăng, tin tức, D.O. nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp dành cho những dự định tương lai. Đồng thời, netizen cũng dành nhiều sự tin tưởng dành cho năng lực vốn "cân" đủ mảng từ ca hát, diễn xuất, giải trí... của D.O. nhất định sẽ giúp anh thăng hoa hơn trên con đường hoạt động nghệ thuật sắp tới.