D.O. (EXO) tái xuất với "Somebody": MV thanh xuân vườn trường "đáng yêu siêu cấp vũ trụ "

HHT - Đúng 16 giờ ngày 18/9, D.O. (EXO) đã chính thức phát hành mini album thứ hai mang tên “Expectation” với bài hát chủ đề “Somebody” sau hơn 2 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Ca khúc đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ nhờ vào giai điệu bắt tai và MV "đáng yêu siêu cấp vũ trụ".

Khác với phong cách Pop Ballad trước đó với album đầu tay, trong MV ca khúc chủ đề Somebody, D.O. chuyển hướng sang thể loại Folk-pop, tập trung vào giọng hát đầy cảm xúc trong giai điệu guitar acoustic. Ca khúc chủ đề lần này của giọng ca vàng nhà EXO kể về câu chuyện chàng trai mong đợi sẽ gặp gỡ “somebody” (ai đó) đón nhận con người thật của anh, hơn là hình ảnh mà bản thân tô vẽ nên.

Không nồng cháy toàn màu hồng như tình yêu trong phim, D.O. thể hiện mong muốn về một tình yêu chậm rãi, từ từ tiến đến bên đối phương để tìm hiểu về nhau. Trong vai một chàng quay phim có phần hướng nội, nam idol mong rằng người đồng hành cùng mình sẽ từng bước tiến tới trái tim anh, là người anh sẵn sàng chia sẻ cả những góc khuất buồn lặng nhất của tâm hồn.

Không phụ lòng người hâm mộ, sau MV ca khúc mở đường “siêu cấp đáng yêu” I Do, Somebody được quay chỉn chu với “người thật việc thật”, mọi hình ảnh đều được chăm chút tỉ mỉ. Có trong tay kinh nghiệm diễn xuất thuộc hàng “khủng” trong giới idol đá sân, D.O. khiến khán giả “lịm tim” vì tương tác quá đỗi ngọt ngào với nữ diễn viên Lee Jae In trong MV.

Ngay khi MV được công chiếu, hàng nghìn người hâm mộ đã không ngừng cảm thán trước bài hát mới của D.O.: "Điệp khúc hay quá đi!", "Bài hát này đáng yêu vậy không biết", "Tôi đi đặt mua album của D.O. ngay bây giờ đây!"....

Trước đó, ca khúc mở đường I Do đã nhận được sự yêu mến to lớn từ người hâm mộ khi đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 24 quốc gia bao gồm Việt Nam ngay sau khi phát hành. Với giai điệu bắt tai của Somebody, người hâm mộ hy vọng D.O. có thể đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa tại các bảng xếp hạng Hàn Quốc và quốc tế.