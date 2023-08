D.O. (EXO) đứng giữa ranh giới sống còn, gửi lời kêu cứu từ Mặt Trăng

HHT - "The Moon: Nhiệm Vụ Cuối Cùng" - bom tấn viễn tưởng với sự tham gia của dàn sao Sul Kyung Gu, D.O. (EXO), Kim Hee-ae chính thức ra mắt khán giả Việt Nam.

The Moon: Nhiệm Vụ Cuối Cùng được nhào nặn bởi biên kịch và đạo diễn Kim Yong Hwa - người đứng sau loạt tác phẩm đình đám như Thử Thách Thần Chết 1&2, Sắc Đẹp Ngàn Cân, Cú Đạp Hoàn Hảo...

Phim lấy mốc thời gian giả định vào năm 2029 khi tàu vũ trụ Woori-ho của Hàn Quốc bắt đầu cuộc hành trình tới Mặt Trăng. Điều này đã thu hút sự chú ý của thế giới, nhưng một ngọn lửa Mặt Trời bùng lên đã nhấn chìm con tàu vũ trụ, chỉ còn lại duy nhất thành viên phi hành đoàn Hwang Sun Woo (Doh Kyung Soo thủ vai) mắc kẹt tại Mặt Trăng.

Cựu giám đốc chuyến bay của Trung tâm vũ trụ Naro, Kim Jae Gook (Sul Kyung Gu thủ vai) và giám đốc quỹ đạo Mặt Trăng của NASA, Yoon Moon Young (Kim Hee Ae thủ vai) đã tham gia vào một trận chiến khốc liệt chống lại các yếu tố ngoài không gian để đưa Sun-woo trở về an toàn.

Đảm nhận vai chính Sun Woo là EXO D.O. Lấn sân sang địa hạt điện ảnh, D.O. liên tiếp được “chọn mặt gửi vàng” trong hàng loạt tác phẩm và gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Ngoài ra, The Moon: Nhiệm Vụ Cuối Cùng cũng đánh dấu màn tái hợp thú vị giữa đạo diễn Kim Yong Hwa và D.O. sau lần hợp tác thành công của series Thử Thách Thần Chết 1&2.

“Nữ hoàng chuyên trị phim ngoại tình” Kim Hee Ae cũng lần đầu thử sức trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tên tuổi của nữ diễn viên rực sáng từ loạt phim Herstory, Moonlit Winter, The World of The Married,... và gần đây nhất là series Queenmaker.

Góp mặt trong The Moon: Nhiệm Vụ Cuối Cùng, ngôi sao kỳ cựu Sul Kyung Gu hứa hẹn sẽ khiến khán giả bùng nổ cảm xúc bằng khả năng diễn xuất đỉnh cao sau gần 4 thập kỷ hóa thân trên màn ảnh.

Một khía cạnh hấp dẫn khác của The Moon: Nhiệm Vụ Cuối Cùng là bộ phim sinh tồn ngoài không gian được xây dựng dựa trên sự tư vấn và xác minh khoa học kỹ lưỡng. Nó mô tả sự cô lập của các phi hành gia trong môi trường mặt trăng vô định, sự quyết tâm hoàn thành sứ mệnh của Sun-woo và nỗ lực không ngừng của cựu giám đốc chuyến bay Jae Gook để giải cứu anh ấy. Bộ phim nói lên tinh thần đoàn kết của họ khi vượt qua khoảng cách 384.000 km giữa Mặt Trăng và Trái Đất, giữa quyết tâm “sống sót” và “cứu mạng”. Cuối cùng làm sáng lên ý chí kiên định của con người trong bóng tối đen kịt của không gian.

Chia sẻ về dự án phim tâm huyết lần này, đạo diễn Kim Yong-hwa cho biết: “Tôi muốn tạo ra một bộ phim không chỉ thể hiện kỹ thuật xuất sắc mà còn chứa đựng chiều sâu cảm xúc, tin rằng điện ảnh Hàn Quốc đã phát triển đủ để tạo nên sự khác biệt so với nhiều bộ phim có chủ đề không gian khác”.