Đỗ trường chuyên Trần Đại Nghĩa rồi mới dám vui, nam sinh "nhả vía" cho 2K12

HHTO - Đặng Vinh Danh (cựu học sinh trường THCS Phú Mỹ, TP.HCM) vừa chính thức trúng tuyển trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM. Sau nhiều ngày chờ điểm trong tâm trạng thấp thỏm, nam sinh mới thực sự dám "xả hơi" và có những chia sẻ thực tế dành cho các sĩ tử 2K12.

Trong ngày tra cứu điểm thi vào lớp 10, sau gần một tiếng rưỡi liên tục tải lại hệ thống do lượng truy cập lớn, Đặng Vinh Danh (cựu học sinh trường THCS Phú Mỹ) mới nhìn thấy kết quả chính thức. Mức điểm hiển thị trên màn hình giúp nam sinh trở thành tân học sinh của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Đặng Vinh Danh, học sinh lớp 9A7 trường THCS Phú Mỹ.

Vừa báo tin vui cho gia đình, Danh lại nhận về một phản ứng ngoài dự đoán. "Gia đình lúc đó kiểu đứng hình, hoàn toàn không tin là mình đậu. Chị ruột còn tưởng mình hoa mắt tra nhầm số báo danh của ai khác. Chị phải mượn điện thoại, tự tay kiểm tra lại lần nữa mới dám tin", Danh kể.

Nhìn lại, nam sinh cho rằng phản ứng của cả nhà cũng có lý do riêng. Trong suốt thời gian chờ điểm, cậu liên tục hạ thấp kỳ vọng của bản thân vì sợ "nói trước bước không qua". Ngay sau khi hoàn thành kỳ thi, Danh từng báo trước với gia đình rằng bài Ngữ văn của mình có lẽ chỉ đạt khoảng 6 điểm.

Trong khi nhiều bạn đã bắt đầu nghỉ ngơi sau khi rời phòng thi, Danh vẫn giữ tâm trạng dè chừng cho đến tận ngày công bố kết quả. "Mình rất sợ thư giãn quá thì điểm số sẽ giáng một cú không kịp trở tay", nam sinh chia sẻ.

Nam sinh vừa trúng tuyển lớp chuyên Sử trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. - Ảnh: NVCC

Với Danh, kết quả lần này không đơn thuần là việc giành được một suất học tại trường chuyên. Đây cũng là lời hồi đáp cho mục tiêu cậu từng theo đuổi từ những năm cuối tiểu học. Khi đó, Danh từng thử sức với kỳ tuyển sinh vào trường Trần Đại Nghĩa bậc THCS nhưng chưa thành công. Phải đến năm lớp 9, khi có tên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, nam sinh mới quyết tâm theo đuổi mục tiêu này thêm một lần nữa.

Danh cho biết trong suốt quá trình ôn thi, mình nhận được nhiều sự đồng hành từ thầy cô và gia đình. Việc trúng tuyển vì thế trở thành một cột mốc đáng nhớ sau nhiều năm theo đuổi mục tiêu. Chỉ khi đã chắc chắn nắm trong tay tấm vé trở thành "thần dân" Trần Chuyên, cậu mới bắt đầu lên kế hoạch "xả hơi".

Bên cạnh việc chuẩn bị sách vở và dụng cụ học tập cho năm học mới, Danh dự định đăng ký học cầu lông để cải thiện sức khỏe sau quãng thời gian dài tập trung cho kỳ thi chuyển cấp.

Khi được hỏi muốn "nhả vía" gì cho các bạn 2K12 sẽ bước vào kỳ thi năm sau, Danh không nói đến những công thức học tập thần thánh hay lịch học dày đặc. "Về việc học, mình thấy bản thân vẫn chưa làm được các câu khó. Mình nghĩ điều giúp mình vượt qua kỳ thi lần này là tâm lý", nam sinh thẳng thắn nhìn nhận.

Vinh Danh dành thời gian tập thể dục đầu ngày rồi di chuyển đến điểm thi trường THPT Trưng Vương.

Theo Danh, việc giữ được sự bình tĩnh trong phòng thi giúp mình tránh mất điểm ở những câu hỏi cơ bản và hạn chế những sai sót không đáng có. Từ trải nghiệm của bản thân, tân binh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho rằng các sĩ tử 2K12 nên ưu tiên nắm chắc kiến thức nền tảng, tập trung xử lý tốt những câu hỏi dễ trước khi nghĩ đến các dạng bài nâng cao. Bên cạnh đó, việc tham gia các kỳ thi thử cũng là cách giúp rèn luyện tâm lý và làm quen với áp lực phòng thi.

Nam sinh cũng nhắn nhủ các đàn em đừng quên tận hưởng những trải nghiệm cuối cùng ở trường cấp Hai: "Các bạn vẫn nên dành thời gian cho tuổi học trò của mình nhé".