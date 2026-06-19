Teen 2K11 trước giờ công bố điểm chuẩn lớp 10: Nhiều "cửa" sáng ngoài THPT công lập

HHTO - Theo dự kiến, ngày 19/6, các trường THPT tại Hà Nội và TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10. Năm nay, có tới 45% sĩ tử Hà Nội và 21% sĩ tử TP.HCM không giành được chỗ trong trường công lập. Tuy nhiên, hãy bình tĩnh khám phá những lựa chọn thú vị không kém!

Với nhiều học sinh, nguyện vọng 1 là nơi gửi gắm những kỳ vọng, ước mơ và cả sự nỗ lực trong suốt thời gian dài. Chính vì vậy, việc lo sợ rằng kết quả không được như mong đợi dẫn đến cảm giác hụt hẫng, tự trách bản thân là điều thường thấy.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Bùi Hồng Vân (học sinh trường THCS Hà Huy Tập - TP.HCM) cho biết những ngày gần kề công bố điểm chuẩn là khoảng thời gian cô bạn cảm thấy áp lực nhất: “Mình đã cố gắng rất nhiều cho kỳ thi này, cũng đặt kỳ vọng khá cao nên mình vừa hồi hộp vừa lo, nhiều lúc cứ nghĩ nếu không đậu thì chắc sẽ buồn lắm.”

Nhưng thực tế, một kỳ thi không thể định nghĩa toàn bộ năng lực, giá trị hay tương lai của một học sinh. Và việc bạn không may mắn giành được chỗ trong trường THPT công lập còn do tỉ lệ chọi tại Hà Nội và TP.HCM ngày càng căng thẳng. Cụ thể, năm nay, có tới hơn 30.000 teen 2K11 vượt ngoài chỉ tiêu tuyển sinh THPT công lập của Hà Nội và TP.HCM.

Tức là, nếu không may mắn đạt kết quả không như kỳ vọng, bạn chỉ là 1 trong hơn 30.000 bạn bè đang tìm kiếm một lựa chọn khác. Đừng quên là, ngôi trường tốt nhất là ngôi trường phù hợp nhất nên hãy bình tĩnh cân nhắc những lựa chọn mà mình có.

Đầu tiên, các trường tư thục, trường dân lập cũng như hệ thống giáo dục quốc tế hẳn là những lựa chọn được teen 2K11 và phụ huynh cân nhắc. Dù có thể không danh tiếng bằng, khối trường này lại chú trọng các chương trình giáo dục kỹ năng với nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn. Đa số các trường được đầu tư cơ sở vật chất tốt mang đến điều kiện học tập, phát triển toàn diện. Hãy khoanh vùng ngay những trường phù hợp mức điểm của bạn và đăng ký dự tuyển nhé!

Bên cạnh đó, năm nay các trường Cao đẳng nghề đồng loạt tuyển sinh chương trình đào tạo 2 trong 1. Theo đó, bên cạnh học lấy bằng Trung cấp nghề, các bạn có thể lựa chọn học song song chương trình văn hóa THPT. Hoàn toàn không có sự phân biệt về bằng cấp và hướng ra rất rộng mở: Bạn có thể học liên thông lên Cao đẳng nghề, Đại học hoặc đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Điều hấp dẫn nhất là, điều kiện đăng ký học rất đơn giản: chỉ cần hoàn thành chương trình THCS.

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Dù kết quả có như thế nào, vẫn còn nhiều lối đi để teen tiếp tục hành trình chinh phục tri thức, kỹ năng nghề nghiệp. Ảnh: H2Team Học Đường.

Điều quan trọng là teen 2K11 và phụ huynh cần bình tĩnh nhìn nhận tình hình sau khi có điểm chuẩn. Thay vì trách mắng hay so sánh con với bạn bè, phụ huynh hãy là một điểm tựa tinh thần vững chắc để động viên, lắng nghe giúp các bạn vượt qua giai đoạn áp lực này nhẹ nhàng hơn.

Cha mẹ hãy là điểm tựa tinh thần vững chắc để teen an tâm dẫu kết quả có ra sao. Ảnh: H2Team Học Đường.

Dù kết quả có như mong đợi hay không, hành trình phía trước vẫn còn rất dài và vẫn có rất nhiều cơ hội để các bạn xác định hướng đi phù hợp, nỗ lực phấn đấu và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đừng để sự tiếc nuối vì một kết quả thi chưa được như mong đợi ngăn cản sự phát triển tương lai. Chỉ cần bạn không ngừng cố gắng hết mình thì dù ở môi trường học tập nào, bạn vẫn sẽ phát triển tốt và gặt hái thành công.