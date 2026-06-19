Điểm chuẩn lớp 10 chuyên TP.HCM: Chuyên Sinh Lê Hồng Phong dẫn đầu với 39,25 điểm

HHTO - Sáng nay (19/6), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 chuyên và lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2026 - 2027. Đây cũng là mùa tuyển sinh lớp 10 đầu tiên được tổ chức sau khi TP.HCM sáp nhập hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm nay, điểm chuẩn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục giữ vị trí “đầu bảng” khi có mặt bằng điểm rất cao. Trong đó, điểm vào lớp chuyên Sinh đứng cao nhất trường với 39,25 điểm cho NV1 và 39,75 điểm cho NV2. Thấp nhất là lớp chuyên Nhật khi lấy 30,75 điểm cho NV1 và 31 điểm cho NV2.

Điểm chuẩn﻿ vào lớp 10 hệ chuyên được công bố vào sáng 19/6. Ảnh: Fanpage Tin giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm học này, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa không có lớp chuyên nào có điểm chuẩn dưới 31 điểm, cho thấy sự khá đồng đều giữa các lớp chuyên. Trong đó, chuyên Sinh là lớp có điểm chuẩn cao nhất với 37,75 điểm cho NV1 và 38,5 điểm cho NV2, tiếp theo là các lớp chuyên Anh 5695, chuyên Hóa, chuyên Anh và chuyên Văn. Ở chiều ngược lại, chuyên Sử và chuyên Tin cùng có mức điểm chuẩn thấp nhất của trường là 31,75 điểm cho NV1 và 32 điểm cho NV2.

Đáng chú ý, đây cũng là mùa tuyển sinh lớp 10 đầu tiên được tổ chức sau khi TP.HCM sáp nhập hành chính với Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Đối với các trường chuyên thuộc khu vực địa phương mới sáp nhập, mặt bằng điểm chuẩn có phần thấp hơn nhưng vẫn ghi nhận những điểm đáng chú ý.

Tại trường THPT chuyên Hùng Vương và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, chuyên Văn lần lượt là lớp có điểm chuẩn cao nhất của trường với 34,75 và 34,25 điểm cho NV1. Bên cạnh đó, các lớp chuyên Địa, chuyên Sử và chuyên Tin tại hai trường này đều nằm trong nhóm có điểm chuẩn thấp nhất, dao động ở mức 27 điểm.

Điểm xét tuyển vào chương trình tích hợp của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục dẫn đầu với 34,25 điểm cho nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là 35,25 điểm và 35,5 điểm. Mặc dù không có mức điểm "nóng" như các lớp chuyên, mặt bằng điểm chuẩn đều trên 30 điểm vẫn cho thấy sự quan tâm đáng kể từ phụ huynh và học sinh đối với chương trình tích hợp.

Điểm chuẩn vào lớp 10 hệ tích hợp. Ảnh: Fanpage Tin giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.