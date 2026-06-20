Ngôi trường THPT tại Hà Nội có tân Thủ khoa đạt 29,75 điểm kỳ thi vào lớp 10

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2026-2027 vừa ghi nhận một thủ khoa mới với số điểm gần như tuyệt đối. Đáng chú ý, nữ sinh này lựa chọn ngôi trường luôn nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất Thủ đô làm nguyện vọng theo học trong 3 năm THPT sắp tới.

Theo kết quả được công bố, nữ sinh Trần Minh Hà, học sinh Trường THCS Newton (phường Phú Diễn), là tân thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm nay với tổng điểm xét tuyển 29,75. Cụ thể, nữ sinh đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 9,5 điểm môn Toán và điểm tuyệt đối 10 ở môn Tiếng Anh. Cộng thêm 1 điểm ưu tiên, tổng điểm xét tuyển của cô bạn đạt 29,75 điểm. Điều khiến nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm không chỉ là thành tích ấn tượng này mà còn là ngôi trường THPT mà tân thủ khoa đặt Nguyện vọng 1: THPT Phan Đình Phùng.

Nữ sinh Trần Minh Hà - học sinh lớp 9G0 Trường THCS Newton là tân thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội.

Ngôi trường luôn nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội

Tọa lạc tại quận Ba Đình cũ - nay là phường Ba Đình, trường THPT Phan Đình Phùng từ nhiều năm nay được xem là một trong những trường THPT công lập có chất lượng đào tạo hàng đầu Thủ đô. Trường nổi tiếng với khuôn viên mang kiến trúc Pháp cổ đặc trưng, bề dày lịch sử hơn 100 năm cùng thành tích học tập nổi bật. Đây cũng là cái tên thường xuyên xuất hiện trong nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội.

Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 của trường là 25,75 điểm, nằm trong nhóm dẫn đầu toàn thành phố, chỉ xếp sau một số trường "hot" như THPT Kim Liên, THPT Yên Hòa hay THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. Chính vì vậy, việc tân Thủ khoa của kỳ thi năm nay lựa chọn THPT Phan Đình Phùng tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngôi trường này đối với học sinh có thành tích cao.

Trường THPT Phan Đình Phùng mang vẻ đẹp cổ kính hàng trăm năm tuổi. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Nơi từng đào tạo nhiều Hoa hậu, nghệ sĩ và người nổi tiếng

Bên cạnh thành tích học tập, THPT Phan Đình Phùng còn được biết đến là ngôi trường gắn liền với nhiều gương mặt nổi tiếng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và giải trí.

Trong số các cựu học sinh nổi bật có thể kể đến Hoa hậu Mai Phương Thúy. Người đẹp từng theo học tại trường trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở thành một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng lớn nhất của showbiz Việt.

Ngôi trường này cũng là nơi học tập của Quỳnh Anh Shyn - một trong những fashionista nổi tiếng của thế hệ trẻ hay người mẫu Trà My cùng nhiều gương mặt được giới trẻ yêu mến khác.

Ở lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật, trường từng có những cựu học sinh nổi tiếng như diva Hồng Nhung, ca sĩ Hoàng Dũng hay đạo diễn Trần Lực.

Không chỉ vậy, nhiều tên tuổi lớn của nền văn học Việt Nam như nhà văn Nguyễn Công Hoan và nhà thơ Vũ Đình Liên cũng từng gắn bó với ngôi trường giàu truyền thống này.

Môi trường học tập được nhiều học sinh Hà Nội mơ ước

Ngoài thành tích học tập nổi bật, THPT Phan Đình Phùng còn nổi tiếng với đời sống học đường sôi động. Các hoạt động ngoại khóa, sự kiện văn hóa, câu lạc bộ học sinh và những chương trình thường niên của trường luôn thu hút sự quan tâm lớn từ giới trẻ Hà Nội. Việc tân Thủ khoa Trần Minh Hà quyết định theo học tại THPT Phan Đình Phùng vì thế càng làm tăng thêm sự chú ý dành cho ngôi trường vốn đã rất nổi tiếng này.