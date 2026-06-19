Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

HHTO - Ngày 19/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức công bố đáp án các môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là thông tin được hàng triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước chờ đợi sau khi kỳ thi khép lại vào ngày 12/6.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đáp án chính thức của toàn bộ các môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được công bố.

Việc này giúp các sĩ tử chủ động đối chiếu bài làm, ước tính điểm số của bản thân trước khi điểm thi chính thức được công bố. Đối với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh có thể dễ dàng xác định số câu làm đúng để tính điểm tương đối chính xác. Trong khi đó, đáp án và hướng dẫn chấm môn Ngữ văn sẽ là cơ sở để người học tham khảo cách cho điểm, từ đó dự đoán mức điểm có thể đạt được.

Đáp án tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026, mời thí sinh và phụ huynh tra cứu TẠI ĐÂY.

Năm nay, đề thi tiếp tục được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nhiều giáo viên nhận định đề thi có sự phân hóa rõ nét ở một số môn nhằm phục vụ đồng thời hai mục tiêu là xét công nhận tốt nghiệp và cung cấp dữ liệu cho các trường đại học tuyển sinh.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với sự tham gia của hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay.

Theo quy chế hiện hành, thí sinh dự thi bốn môn gồm Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở cấp THPT. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trong quá trình diễn ra kỳ thi, công tác tổ chức được các địa phương triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các khâu coi thi, bảo quản đề thi, bài thi và xử lý tình huống phát sinh đều được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Sau khi hoàn tất công tác chấm thi, đối sánh dữ liệu và xét công nhận tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào lúc 8h sáng ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7 tại nơi đăng ký dự thi.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các sở giáo dục và đào tạo sẽ hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và trả học bạ cho học sinh chậm nhất vào ngày 7/7.