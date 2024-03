Đoạn phim hậu trường "Queen of Tears" khiến Kim Soo Hyun, Kim Ji Won bị nghi hẹn hò

HHT - Chứng kiến cảnh các fan vây kín các thành viên SEVENTEEN tại sân bay, netizen bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của nhóm cũng như của nhiều nghệ sĩ K-Pop khác.

HHT - Đoạn preview tập 5, 6 của "Queen of Tears" vừa được tvN tung ra đang làm fan cười "rớt hàm" vì phân cảnh hơi sai sai khi chị Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) - con gái của gia đình có 30 con bò lại dùng tiền để yêu cầu người thừa kế tập đoàn Queens - Hong Hae In (Kim Ji Won) rời xa em trai mình.

HHT - Góp mặt tại sự kiện Miss Gee Collection 2024, nam thần si tình trong bộ phim "Reply 1988" Go Kyung Pyo khiến cư dân mạng không khỏi bật cười trước kiểu tóc độc lạ, hiếm ai dám thử sức.

HHT - Trong phỏng vấn hay tham gia chương trình quảng bá cho "Queen of Tears", Kim Soo Hyun đều nói rằng tập 5 của phim sẽ có nhiều điều bất ngờ đáng chờ đợi. Khán giả phải "đội mũ bảo hiểm" để đối mặt với những cú "cua gắt" nào?

HHT - Không ai ngờ để có được diện mạo xinh đẹp, mặc đồ hiệu chuẩn chỉnh trên phim "Queen Of Tears", Kim Ji Won đã phải làm một điều ròng rã trong cả năm trời.

HHT - Không phải hủy hợp đồng giữa chừng do ồn ào đời tư của Han So Hee, nhưng hai thương hiệu này đều quyết định không gia hạn hợp đồng với nữ diễn viên. Knet đang bảo vệ Han So Hee khỏi những chỉ trích.