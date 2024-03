Queen of Tears: Cười ngất vì chị gái Hyun Woo đưa tiền để tiểu thư Hae In chia tay

HHT - Đoạn preview tập 5, 6 của "Queen of Tears" vừa được tvN tung ra đang làm fan cười "rớt hàm" vì phân cảnh hơi sai sai khi chị Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) - con gái của gia đình có 30 con bò lại dùng tiền để yêu cầu người thừa kế tập đoàn Queens - Hong Hae In (Kim Ji Won) rời xa em trai mình.

Đoạn preview Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 5 và 6 vừa được tvN tung ra đã lý giải cho câu thoại của Hyun Woo ở cuối tập 4 - "Giờ tôi chỉ yêu mình Hae In" diễn ra trong hoàn cảnh nào. Nói lãng mạn và thật ngầu thì đúng là có, nhưng cảm xúc của khán giả khi xem cảnh này thì buồn cười nhiều hơn.

Lúc này là khi Hyun Woo và Hae In vẫn đang hẹn hò. Anh hiểu lầm là nhà cô nghèo, thậm chí còn nợ nần khiến người thân cũng nghĩ mối tình này quá "bất ổn". Vì để bảo vệ em trai, chị của Hyun Woo đã gặp riêng Hae In để yêu cầu cô rời xa Hyun Woo.

Baek Mi Seon (Jang Yoon Ju) cho rằng Hyun Woo và Hae In khi ấy không môn đăng hộ đối. Anh thì là thủ khoa Đại học Quốc gia Seoul, có hàng dài người theo đuổi, thích mẫu người trong sáng, ngây thơ chứ không cộc cằn, mạnh mẽ như Hae In. Chưa kể, gia đình Hyun Woo cũng gọi là có sức ảnh hưởng ở làng. Thế nên, Mi Seon đã làm đúng kịch bản như phim truyền hình, yêu cầu Hae In cầm tiền và chia tay Hyun Woo (dù số tiền không nhiều lắm).

Hyun Woo phát hiện và lập tức tới bảo vệ Hae In. Anh thừa nhận hình mẫu lý tưởng hồi cấp Ba nhưng khẳng định rất ngầu rằng: "Nhưng hiện tại người em yêu là Hae In". Điều khiến người xem buồn cười là gương mặt đắc thắng đáng yêu rời đi của "ái nữ nhà tài phiệt" Hong Hae In. Cô cũng không quên với lấy phong bì tiền. Vậy là chị Mi Seon mất cả chì lẫn chài: Vừa mất tiền vừa mất em trai.

Ngoài ra, trong tập 5 sắp tới, Kim Soo Hyun cho biết nguyên nhân khiến Baek Hyun Woo và Hong Hae In rạn nứt sẽ được lý giải. Queen of Tears lên sóng vào thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.