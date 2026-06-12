Thêm một siêu phẩm Ghibli ra rạp Việt: Gặp gỡ nàng tiên cá Ponyo đáng yêu

HHTO - Tiếp nối cơn sốt Ghibli đến từ “cô phù thủy nhỏ” Kiki tại rạp vào tháng 4 vừa qua, mùa Hè năm nay, thêm một nhân vật nữ đáng yêu từ Ghibli sẽ tiếp tục ra rạp Việt “đốn tim” khán giả. Cô bé Ponyo cùng cậu bạn Sosuke sẽ chính thức gặp gỡ khán giả Việt Nam từ cuối tuần này.

Câu chuyện phim bắt đầu khi cô bé người cá Ponyo vì tò mò đã trốn khỏi cung điện dưới đáy biển của cha mình. Trong một lần mắc kẹt vào hũ thủy tinh, cô được cậu bé 5 tuổi Sosuke cứu và mang về chăm sóc. Khao khát được trở thành người để ở bên Sosuke, Ponyo đã sử dụng phép thuật và vô tình tạo ra một trận đại hồng thủy đe dọa sự an nguy của hòn đảo nhỏ. Sosuke và Ponyo sẽ cùng nhau vượt qua thử thách của đại dương, bảo vệ hình dáng con người của Ponyo bằng tình bạn chân thành và mang lại bình yên cho cả thế giới.

Cô Bé Ponyo là tác phẩm thứ 8 của đạo diễn gạo cội Miyazaki Hayao, được lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng Nàng Tiên Cá. Cô “tiên cá” của xứ anh đào tuy không sở hữu gương mặt kiều diễm và giọng hát hay, vẫn chinh phục biết bao thế hệ khán giả bởi sự hồn nhiên, đáng yêu và cả tấm lòng chân thành, nỗ lực bảo vệ sự bình yên của bè bạn cũng như cả thế giới này.

Tiên cá Ponyo đáng yêu, lém lỉnh.

Với Cô Bé Ponyo, đạo diễn Hayao Miyazaki một lần nữa chứng minh vì sao mình là “thầy phù thủy vĩ đại” của thế giới hoạt hình, khi đưa khán giả đến với thế giới dưới nước đầy huyền ảo, nhiệm màu với những ma thuật kỳ bí, những sinh vật kỳ lạ và cả những vị thần quyền năng. Chuyến phiêu lưu của Ponyo và Sosuke từ đó ẩn chứa biết bao bất ngờ thú vị, đánh thức “đứa trẻ bên trong” khán giả - dù ở bất cứ độ tuổi nào.

Cô nhóc vô tình gặp Sosuke.

Nhưng vượt lên trên những trải nghiệm tuyệt mỹ về hình ảnh, âm thanh, Cô Bé Ponyo tiếp tục gửi gắm những thông điệp đầy ý vị về nhân sinh, về tình người, về khát khao được sống tự do, sống trong sự yêu thương và sống một cách chân thành nhất. Chỉ qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, hai đứa trẻ đến từ hai thế giới - Ponyo từ đại dương và cậu bé “con người” Sosuke chỉ vừa lên năm đã hình thành một mối liên kết đặc biệt, với sự chân thành mạnh mẽ đến mức có thể cứu cả thế giới này.

Cô bé Ponyo tiếp tục là câu chuyện nhiệm màu của Ghibli.

Hành trình của Ponyo như lời nhắn nhủ đầy thương yêu, rằng bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất, con người sẽ có được sức mạnh để chinh phục bất cứ khó khăn nào. Vậy nên, trong cuộc sống chỉ một lần được trải nghiệm này, hãy yêu thương bằng cả trái tim mình, hãy bao dung và dũng cảm để sống thật xứng đáng.

Không chỉ riêng các fan của “xưởng phim của những giấc mơ Ghibli”, bất cứ khán giả nào có lẽ cũng sẽ “mê mẩn” những thước phim nhiệm màu cùng câu chuyện nhân văn vượt qua những rào cản thời gian, thời đại mà đạo diễn kỳ tài Miyazaki Hayao gửi gắm.