Doctor Slump: Park Hyung Sik - Park Shin Hye "cưa sừng làm nghé", vừa hài vừa khóc

HHT - Không cầu kỳ hay khoa trương, "The Boy and the Heron" (Thiếu Niên và Chim Diệc) vẫn là bức tranh ma thuật kiều diễm nhất cuối năm 2023, đồng thời mang đến những triết lý sống sâu sắc, khó quên.