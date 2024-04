“Parasyte: The Grey” thua xa khi so với bản gốc, đứng một mình cũng kém hấp dẫn

HHT - So với bản gốc, “Parasyte: The Grey” của Hàn Quốc bị chê là thua xa. Nhưng nếu đứng một mình độc lập, phim cũng được cho là kém hấp dẫn bởi đã bỏ lỡ một số yếu tố có thể khiến phim kinh dị hơn, có chiều sâu hơn. Điểm sáng nhất của phim là diễn xuất của Koo Kyo Hwan, trong vai một gã giang hồ quay đầu.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trái với sự kỳ vọng trước khi lên sóng, Parasyte: The Grey (Ký Sinh Thú: Vùng Xám) của Hàn Quốc lại không được đón nhận mặn mà lắm, nhất là với những ai đã từng xem qua bản gốc của Nhật Bản, dù là manga/ anime hay live-action. Ký Sinh Thú của xứ Kim chi bị nhận xét là đơn điệu, kinh dị chưa đủ mà hài hước càng không có. Ngay cả khi không so với bản gốc, đứng một mình độc lập nó cũng được cho là đã bỏ phí nhiều yếu tố để có thể trở nên xuất sắc hơn.

Được biết, Parasyte: The Grey không phải là phiên bản làm lại của Parasyte Nhật Bản, mà là một bộ phim được lấy cảm hứng từ bản gốc, và có thể nói là một vũ trụ mở rộng hơn từ bản gốc. Với tiền đề từ bản gốc, Parasyte: The Grey khai thác câu chuyện khi các ký sinh thú bí ẩn tấn công người dân Hàn Quốc. Với việc nhân vật chính của bản Nhật là Izumi Shinichi (Suda Masaki) xuất hiện cameo ở cuối phim đã chứng thực điều này.

Tuy nhiên, dù bề ngoài của Parasyte: The Grey là một câu chuyện mới, nhưng bộ phim lại có nhiều chi tiết là sự lặp lại của bản gốc. Ngoài yếu tố chính là về loài ký sinh thú từ trên trời rơi xuống, xâm nhập vật chủ là con người, ăn mất não bộ và kiểm soát cơ thể, Parasyte: The Grey còn gợi nhớ đến bản gốc qua nhiều chi tiết khác. Như nhân vật chính của bộ phim là một “biến chủng”, vì một số lý do mà ký sinh thú đã không thể chiếm được bộ não của vật chủ, vì thế nó cùng vật chủ phải sống cùng nhau trong một cơ thể.

Nhân vật chính của Parasyte: The Grey là Jeong Su In (Jeon So Nee), một cô gái có tuổi thơ bất hạnh, bị bố bạo hành, bị mẹ bỏ rơi, làm nhân viên siêu thị. Một ngày, cô bị một gã khách hàng tâm thần đâm bị thương. Cùng lúc đó, một ký sinh trùng cũng xâm nhập vào người cô. Vì cô bị thương quá nặng, nếu vật chủ chết thì ký sinh thú cũng chết, nên nó tập trung chữa thương cho cô trước. Cũng bởi vì thế, nó đã thất bại trong việc chiếm lấy toàn bộ cơ thể vật chủ. Nó và Jeong Su In phải sống cùng trong một cơ thể, nhưng không thể xuất hiện cùng lúc, khi người này thức thì người kia ngủ và ngược lại.

So với bản gốc, Parasyte: The Grey kém hài hước hơn, nhưng yếu tố kinh dị cũng không ám ảnh bằng. Ban đầu, khi vật chủ tách gương mặt ra, để lộ vẻ ngoài quái dị của ký sinh thú và tấn công con người, khán giả có thể bị sốc. Nhưng khi điều đó được lặp lại suốt các tập sau, khán giả dễ thấy buồn tẻ. Trong khi đó, các ký sinh thú trong bản Nhật rất phong phú, không chỉ về kỹ năng chiến đấu mà còn về tính cách và mục đích của chúng giữa con người, vì thế nhịp điệu phim chưa bao giờ nhàm chán.

Mối quan hệ cộng sinh giữa nhân vật chính và ký sinh thú trong Parasyte: The Grey cũng không được làm chặt chẽ và thú vị. Kỹ năng chiến đấu hay đặc điểm nổi bật của ký sinh trùng Heidi - tên được nam chính đặt cho - được khai thác khá hời hợt. Một chi tiết cho thấy năng lực của ký sinh trùng này là đưa nữ chính vào trong tiềm thức và chữa lành vết thương quá khứ của cô như một nhà trị liệu tâm lý không khiến khán giả ấn tượng, ngược lại họ cảm thấy khá lạc quẻ.

Một trong những yếu tố thú vị được Ký Sinh Thú bản Hàn nhắc đến là việc con người, dù mỏng manh yếu đuối hơn ký sinh thú khi đứng đơn lẻ, nhưng lại mạnh hơn khi ở cùng nhau là do họ sống dưới một “tổ chức”. Đây là một yếu tố rất hay, nhưng Parasyte: The Grey đã không mở rộng chủ đề này, và vì thế khiến bộ phim không phát huy được điểm có thể khiến mình trở nên có chiều sâu hơn.

Tuy không quá xuất sắc và chắc chắn chưa thể vượt qua bản gốc, Parasyte: The Grey cũng là một phim xem khá ổn đối với những khán giả không có quá nhiều kỳ vọng. Điểm sáng nhất của Parasyte: The Grey là nhân vật Seol Kang Woo với diễn xuất của Koo Kyo Hwan. Anh vào vai một gã giang hồ tép riu, đang chạy trốn khỏi sự truy sát của băng nhóm đối thủ, rồi nhận ra mình đã bị phản bội bởi chính băng nhóm của mình. Chị gái anh bị ký sinh thú chiếm xác, em gái anh bị ký sinh thú đem làm thức ăn. Từ một gã ích kỷ, sống hèn, Seol Kang Woo đã trở thành một nhân vật đáng tin cậy ngay cả những lúc sinh tử nhất.

Parasyte: The Grey gồm có 6 tập, đã có mặt trên Netflix.