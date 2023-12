Amber Heard nói xấu “Aquaman” Jason Momoa nhưng bị phản bác là nói sai sự thật

HHT - Trước thềm công chiếu “Aquaman 2”, điều mà nhiều khán giả quan tâm lại là chuyện hậu trường giữa Amber Heard và Jason Momoa. “Công chúa Mera” tố “Aquaman” tìm mọi cách để chọc tức khiến cô bỏ phim.

Chỉ còn vài ngày nữa, phần 2 của Aquaman mang tênAquaman and The Lost Kingdom (Aquaman và Vương Quốc Thất Lạc) sẽ ra mắt, nhưng điều nhiều khán giả quan tâm không phải là nội dung phim mà lại là drama hậu trường. Cụ thể là mối quan hệ giữa Amber Heard với đoàn làm phim Aquaman, đặc biệt là với đạo diễn James Wan và nam diễn viên chính Jason Momoa.

Dù là nhân vật nữ chính, trong phần 1 có nhiều đất diễn và vai trò quan trọng trong mạch phim, “công chúa Mera” của Amber Heard như tàng hình trong Aquaman 2. Trong trailer Mera chỉ xuất hiện tầm 1 giây, trên poster Mera không thấy đâu và trong chuỗi hoạt động quảng bá phim thì Amber Heard vắng mặt.

Vai trò và đất diễn của Amber Heard được cho là bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ kiện với chồng cũ của cô là Johnny Depp. Khi vụ kiện tụng diễn ra, đã có hơn 4 triệu chữ ký của khán giả yêu cầu Amber Heard phải bị gạch tên khỏi Aquaman and The Lost Kingdom. Kết quả, dù Amber Heard không bị mất vai Mera nhưng nhân vật này có lẽ là đã bị rút gọn vai trò hết mức có thể.

Lật ngược lại một số phát ngôn của Amber Heard trước đây, có thể thấy nữ diễn viên bức xúc trước hành động của đoàn làm phim Aquaman 2, cho rằng họ muốn cô thấy khó mà tự rút lui, trong đó có nam diễn viên chính Jason Momoa.

Amber Heard tố Jason Momoa say xỉn khi đến quay phim, đã thế lại còn đi muộn. Quá đáng nhất là Jason Momoa cố tình ăn mặc giống chồng cũ của cô là Johnny Depp - mà ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa cả hai không hề êm đẹp.

Tuy nhiên, đại diện phát ngôn của DC đáp rằng Jason Momoa “luôn cư xử một cách chuyên nghiệp” trên trường quay Aquaman and The Lost Kingdom. Một người có mặt ở phim trường cũng tiết lộ rằng mặc dù Jason Momoa thỉnh thoảng thích uống bia như tất cả mọi người nhưng “không xuất hiện trong tình trạng say xỉn khi quay phim”.

Về vấn đề “cosplay” Johnny Depp, người có mặt ở phim trường cũng lên tiếng bênh vực Jason Momoa. “Anh ấy không ăn mặc giống Johnny Depp. Anh ấy luôn mặc như thế mà, đó gọi là phong cách bohemian.”

Trong khi Amber Heard cho rằng Jason Momoa đã cố tình chọc tức, khiêu khích để cô phải chủ động bỏ vai trong Aquaman and The Lost Kingdom, một số phát ngôn chứng minh điều ngược lại. Kathryn Arnold, một chuyên gia trong ngành giải trí, đã làm chứng trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng giữa Amber Heard và Johnny Depp vào tháng 5/2022 đã nói rằng Amber Heard chỉ có thể giữ được vai diễn của mình trong Aquaman 2 vì Jason Momoa đã chiến đấu vì cô.

Theo đạo diễn James Wan, lý do cho sự giảm vai trò của công chúa Mera trong cốt truyện Aquaman 2 không phải do vụ kiện tụng của Amber Heard mà là vì phần 2 sẽ tập trung phát triển tình anh em hơn là tình yêu như phần 1.

Aquaman and The Lost Kingdom sẽ ra rạp vào 20/12/2023.