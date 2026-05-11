Taylor Swift chứng minh chỉ cần bạn chọn đúng phụ kiện phù hợp là đủ nổi bật

Mai Lâm
HHTO - Nữ ca sĩ Taylor Swift nhanh nhạy bắt sóng màu sắc nổi bật nhất hiện nay - matcha pastel - với chiếc túi xách trong buổi hẹn hò tại London cùng chồng sắp cưới Travis Kelce.

Taylor Swift xuất hiện với diện mạo thanh lịch bên cạnh bạn trai Travis Kelce trong buổi hẹn hò riêng tư của hai người tại London. Cô kết hợp váy corset hoa của Zimmermann cùng blazer đen tối giản và chiếc túi xanh matcha pastel từ JW Anderson.

Cách cô phối màu xanh pastel với hoa văn trên váy tạo nên cảm giác lãng mạn.

Điểm thú vị là chiếc túi không chỉ đóng vai trò phụ kiện mà gần như trở thành nhân vật chính của cả bộ trang phục. Tông xanh matcha nhẹ nhàng giúp tổng thể trông mềm mại, tươi mới và đúng tinh thần mùa Hè.

Sắc xanh này từ đầu năm phủ sóng mạnh mẽ trong giới thời trang, từ sàn diễn đến street style. Giờ đây, Taylor Swift diện nó thì càng khiến xu hướng thêm bùng nổ.

Chiếc túi trị giá khoảng 2.000 USD là điểm nhấn bất ngờ cho bộ váy đen nữ tính.

Điều khiến fan thích thú hơn cả là bao năm qua Taylor vẫn trung thành với phong cách quen thuộc: Sang trọng, cổ điển nhưng luôn có một chi tiết đủ khác biệt để tạo xu hướng. Không cần diện cả cây màu nổi, cô chỉ dùng một chiếc túi xanh nhạt để khiến cả set đồ trở nên đáng nhớ. Và đúng kiểu Taylor Swift, chỉ một lần xuất hiện đã khiến xanh matcha green tiếp tục là màu sắc được giới trẻ săn đón nhất mùa Hè này.

