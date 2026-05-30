Vì sao Hương Giang tụt hạng trong bảng dự đoán cuối cùng của Missosology?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhận định của chuyên trang sắc đẹp Missosology ngay trước đêm Chung kết MGI All Stars đang khiến người hâm mộ lo lắng cho thứ hạng của Hoa hậu Hương Giang.

Hoa hậu Hương Giang từng có xuất phát điểm rất tốt ở MGI All Stars. Cô là thí sinh có tài khoản IG nhiều người theo dõi nhất, mà ban tổ chức cuộc thi này đặc biệt coi trọng những cô gái có sức hút trên mạng xã hội. Đại diện Việt Nam luôn giữ vững phong độ trong các phần thi phụ, lúc nào cũng xuất hiện rạng rỡ nổi bật dù đang bị đau chân.

Hương Giang được đánh giá khá nổi bật trong các phần thi.

Thậm chí chuyên trang Missosology từng dự đoán Hương Giang sẽ đăng quang ở MGI All Stars 2026 nhưng sát đêm Chung kết, chuyên trang này đưa ra nhận định cuối cùng thì nàng hậu lại rớt khỏi Top 5. Theo bảng dự đoán mới nhất của Missosology thì Hương Giang xếp vị trí thứ 6, sau người đẹp đến từ Colombia, Ghana, Peru, Cộng hòa Czech và Philippines. Còn trang Sash Factor thì dự đoán Hương Giang sẽ đứng thứ 8.

Hương Giang được dự đoán có mặt trong Top 10.

Đánh giá của hai chuyên trang làm nhiều fan sắc đẹp Việt Nam lo lắng cho thứ hạng của Hương Giang trước thời điểm quan trọng. Bởi nếu xét về ngoại hình, đại diện Việt Nam không có lợi thế chiều cao, tuổi trẻ như nhiều đối thủ khác. Chưa kể MGI All Stars có rất nhiều thí sinh nổi bật từ ngoại hình đến học vấn, kỹ năng trình diễn.

Đại diện Việt Nam liên tục biến hóa trong thời gian thi.

Nhưng nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là nhận định của riêng các chuyên gia nhan sắc và Hương Giang hãy cứ bình tĩnh chiến đấu vào tối nay. Bởi suốt từ khi MGI All Stars diễn ra, cô đã giữ phong độ rất tốt, luôn ở trong nhóm thí sinh ấn tượng. Thêm nữa, bảng điểm cuối cùng của các thí sinh có tới 30% đóng góp từ bình chọn của khán giả, và đây cũng là lợi thế của Hương Giang. Vì thế, đại diện Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội để tỏa sáng và làm nên chuyện tại Chung kết MGI All Stars 2026 diễn ra tối nay.

