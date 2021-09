Động thái mới của Trịnh Sảng sau khi bị cấm ngôn, chính thức "chuyển nhà" qua Instagram?

HHT - Sáng ngày 5/9, cư dân mạng phát hiện một tài khoản Instagram của Trịnh Sảng đăng những dòng chia sẻ đầy ẩn ý. Sau loạt scandal ồn ào chấn động C-Biz, Trịnh Sảng vẫn nuôi ý định tái xuất?

Sau loạt lùm xùm gần đây của Trịnh Sảng nói riêng và giới giải trí Hoa ngữ nói chung, tưởng như mọi chuyện đã bình yên trở lại nhưng "tình đầu quốc dân" Trịnh Sảng vẫn lại một lần nữa làm mưa làm gió trên mạng xã hội.

Được biết, tài khoản Instagram của Trịnh Sảng được tạo ra vào đầu năm nay nhưng chưa được cập nhật bài viết. Tuy nhiên, nửa đêm ngày 4/9 (theo giờ Việt Nam), Instagram của Trịnh Sảng cập nhật liên tiếp hai bức ảnh mới khiến dân tình "ngỡ ngàng và bật ngửa".

Bên cạnh đó, phần giới thiệu tài khoản của Trịnh Sảng cũng gây chú ý: "Let me know if your whole life goes up in smoke. That means it's time for a promotion." (Hãy cho tôi biết nếu như cuộc đời bạn tan thành mây khói. Điều đó có nghĩa là đến lúc bạn được thăng cấp rồi đấy.) Đây là một câu nói nổi tiếng xuất phát từ bộ phim đình đám The Devil Wears Prada.

Trước đó, Trịnh Sảng từng gây bão trên Weibo với loạt bài đăng thanh minh trước những cáo buộc trong quá khứ. Cuối tháng 8, cô bị Cục Thuế réo tên, phải nộp tổng cộng 299 triệu NDT (khoảng 1.056 tỷ VNĐ) bao gồm tiền thuế đã trốn và phí phạt vì nộp chậm cho cơ quan quản lý trong vòng 6 tháng.

Sau khi Trịnh Sảng đăng tâm thư xin lỗi, tài khoản Weibo của cô cũng bị cấm ngôn. Cùng với sự thắt chặt của C-Biz thời gian gần đây, netizen dự đoán Trịnh Sảng dường như muốn "chuyển nhà" sang Instagram.

Cộng đồng mạng cũng đặt ra nhiều giả thuyết về hai dòng chia sẻ mới của Trịnh Sảng. Nhiều người cho rằng Trịnh Sảng sắp trở lại với nhiều thông tin gây sốc, có người lại khẳng định cô chỉ đang "thèm khát" sự chú ý và chưa thể buông bỏ hào quang của quá khứ.

Mặc dù hai bài đăng này được "lên sóng" vào nửa đêm 4/9, nhưng phải đến trưa nay 5/9, netizen mới phát hiện động thái mới của Trịnh Sảng. Có thể là vì Instagram không được ưa chuộng tại Trung Quốc nên việc cập nhật thông tin bị chậm trễ. Tuy nhiên, mạng xã hội Weibo chẳng hề "đả động" nhiều đến bài đăng mới của Trịnh Sảng. Dường như Cnet đã ngán ngẩm trước hành động "cố quá" của nữ diễn viên và dần làm ngơ trước mọi động thái của cô.