Dự báo điểm chuẩn năm 2023 của ĐH Giao thông vận tải, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

HHT - Điểm chuẩn các ngành học trường Đại học Giao thông vận tải năm 2023 dự kiến sẽ không có biến động nhiều. Đáng chú ý, một số ngành có xu hướng giảm so với điểm chuẩn năm trước. Còn đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 dự kiến mặt bằng chung điểm chuẩn sẽ có nhiều biến động, tăng vượt trội hơn so với năm ngoái.

Dự báo điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2023

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải cho hay, phổ điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 không thay đổi nhiều so với năm trước.

Cùng với việc mức điểm ưu tiên của thí sinh sẽ giảm tuyến tính theo điểm thi cao dần, ông Chương dự đoán, nhìn chung điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái. Cụ thể, theo ông Chương, các ngành có mức điểm chuẩn năm ngoái từ 24 điểm trở lên như Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kinh tế, Quản trị kinh doanh... năm nay có thể giảm khoảng 0,5 điểm.

Các ngành của trường liên quan đến Kinh tế, điểm chuẩn phải từ 23 trở lên. Các ngành có mức điểm chuẩn năm ngoái từ 23 trở xuống dự kiến năm nay sẽ ít thay đổi.

Theo ông Chương, những thí sinh có tổng điểm khoảng 18-20 có thể đăng ký xét tuyển vào những ngành khối Kỹ thuật của Trường ĐH Giao thông vận tải như Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý đô thị, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng...

Nếu thí sinh có mức điểm từ 21-22 thì có thể đăng ký xét tuyển vào những ngành Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Công nghệ kỹ thuật giao thông...

Tuy nhiên, theo ông Chương, đây chỉ là những dự đoán, nhận định sơ bộ theo kinh nghiệm, mang tính tham khảo. Bởi việc dự đoán điểm chuẩn từng ngành theo các khối thi là rất phức tạp vì còn phụ thuộc rất nhiều tham số: Chỉ tiêu, các phương thức xét tuyển, số đăng ký...

Ông Chương cho rằng, với việc xét tuyển không giới hạn nguyện vọng, nếu thí sinh mong muốn vào Trường ĐH Giao thông vận tải có thể đặt nguyện vọng vào những ngành năm ngoái có điểm chuẩn cao hơn một chút so với điểm năm nay của mình để thử vận may, cùng những nguyện vọng khác dự phòng an toàn (có điểm chuẩn năm ngoái thấp hơn hoặc bằng điểm thi của mình năm nay).

“Ví dụ thí sinh có 21 điểm, nếu thích những ngành năm ngoái có điểm chuẩn cao hơn có thể đặt nguyện vọng 1 để thử vận may và đăng ký thêm nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 là những ngành có điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn so với điểm của mình để đảm bảo vừa có thêm cơ hội với ngành học yêu thích, vừa đảm bảo an toàn có thể trúng tuyển đại học”, ông Chương nói.

Năm 2023, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển 5.800 chỉ tiêu (trong đó, cơ sở chính ở Hà Nội là 4.300 chỉ tiêu; tại phân hiệu TP.HCM là 1.500 chỉ tiêu) cho 31 ngành, 8 chương trình, 38 mã tuyển sinh. Điểm trường tại Hà Nội tuyển sinh và đào tạo 30 ngành còn tại Phân hiệu TP.HCM tuyển sinh và đào tạo 18 ngành.

Dự kiến điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023 tăng

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Truyên truyền, cho biết năm nay, dự kiến điểm chuẩn bằng phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp của tất cả các ngành đều tăng so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, ngay ở ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của các phương thức tuyển sinh đã được học viện công bố, cho thấy đều tăng so với năm 2022. Điều này khả năng cũng kéo điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT tăng theo.

Theo bà Giang, với số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký tăng vượt trội hơn so với năm ngoái, dự kiến mặt bằng chung điểm chuẩn năm nay sẽ nhiều biến động. “Năm nay, dự đoán điểm chuẩn khó thấp hơn năm ngoái đối với những ngành hot của nhà trường”, bà Giang nói.

Chia sẻ thêm về những nhóm ngành được quan tâm, bà Giang cho biết đó là các ngành Báo chí, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Quan hệ quốc tế. Dự kiến đây cũng sẽ là những nhóm ngành có mức điểm chuẩn cao năm nay.

“Ngoài những ngành này, những ngành khác, kể cả các ngành khối lý luận, dự kiến điểm chuẩn không thấp hơn năm ngoái”, bà Giang thông tin.

Về học phí với sinh viên chính quy năm 2023, bà Giang cho biết, các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.

Các ngành khác hệ đại trà dự kiến 506.900 đồng/tín chỉ (chương trình toàn khóa là 143 tín chỉ). Hệ chất lượng cao dự kiến là 1.470.010 đồng/tín chỉ (chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).