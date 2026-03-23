Mỹ nam số nhọ nhất phim giờ vàng VTV: Đã đóng vai phụ còn bị "ném đá" dữ dội

HHTO - Nhiều người cho rằng với ngoại hình và diễn xuất như thế này, Bình An xứng đáng làm nam chính. Nhưng Bình An suốt ngày phải đóng vai phụ đã đành, còn thường xuyên vào vai trai hư bị khán giả chỉ trích dữ dội.

Đồng Hồ Đếm Ngược đang là phim truyền hình được nhắc đến nhiều hiện nay, tiếc là theo chiều hướng tiêu cực. Từ khi nam phụ Chiến vướng vào mối quan hệ phức tạp với phú bà Kiều Thơ, bộ phim gây chú ý hơn hẳn vì hàng loạt tình tiết gây tranh cãi, thậm chí bị cho là không phù hợp để chiếu khung giờ vàng cho cả gia đình cùng xem.

Nhân vật của Bình An gây tranh cãi trong Đồng Hồ Đếm Ngược.

Nhân vật Chiến của Bình An bị Kiều Thơ nghĩ ra đủ trò để hành hạ, từ bị đe dọa về tinh thần lẫn phải chịu tổn thương về thể xác khi bị bắt giữ, bị ép phải làm theo sắp đặt của bà ta. Những cảnh phim có mặt Bình An, rồi trang phục anh mặc trong phim khiến khán giả đỏ mặt, không dám xem cùng cả nhà vì quá nhạy cảm.

Từ đó mà không ít khán giả cho rằng những nỗ lực của Bình An cho vai Chiến đã đổ sông đổ bể, khi cư dân mạng chỉ bận tâm đến các chi tiết có phần phản cảm và thắc mắc vì sao Bình An lại nhận lời đóng vai này.

Bình An rất có duyên với vai trai hư.

Ngoại hình thư sinh, đẹp trai đúng chuẩn mỹ nam nhưng tiếc rằng Bình An vẫn hiếm cơ hội đóng vai chính mà thường xuyên được mời làm trai hư trong nhiều phim VTV như Dịu Dàng Màu Nắng, Gara Hạnh Phúc đến Những Cô Gái Trong Thành Phố. Khán giả đã quen với hình ảnh Bình An ngoài mặt thì nói chuyện dịu dàng, thả thính cực ngọt, chẳng ngại thề non hẹn biển nhưng sau lưng bạn gái lại bắt cá hai tay, lén lút cặp kè với người khác hoặc đầy toan tính làm hại ai đó.

Nam diễn viên có lần bức xúc vì bị khán giả mắng mỏ.

Thậm chí có lần vì đóng vai phản diện quá đạt mà Bình An bị khán giả tràn vào trang cá nhân mắng mỏ, khiến nam diễn viên phải than phiền trên trang cá nhân “Phim là phim, đời là đời. Các bạn đừng vì một vai diễn mà phán xét cuộc đời của mình như vậy. Thứ cảm xúc đó thực sự tồi tệ lắm”.