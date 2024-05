Dự đoán sớm đề cử Grammy 2025: Taylor Swift đối đầu với Beyoncé, Ariana Grande?

HHT - Mới đây, tờ Billboard đã gọi tên những ứng cử viên sáng giá nhất cho hạng mục quan trọng "Album Of The Year" (Album của năm) tại lễ trao giải Grammys 2025.

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Taylor Swift chắc chắn sẽ là ứng cử viên nặng kí trong mùa giải Grammys 2025 với album The Tortured Poets Department. Album mới của cô nàng đã xô đổ hàng loạt kỷ lục khủng, thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong nhiều ngày.

Dù vậy, khả năng chiến thắng của The Tortured Poets Department khá thấp. Album nhận được nhiều đánh giá trái chiều trong giới phê bình và cộng đồng người hâm mộ. Ngoài ra, chiến thắng của Taylor Swift với album Midnights đầu năm nay cũng được xem là yếu tố khiến cô nàng khó chạm vào kèn vàng Grammys Album của năm trong mùa giải tới.

Beyoncé - Cowboy Carter

Sự trở lại của Beyoncé với Cowboy Carter đã khiến làng nhạc Âu Mỹ trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Album là phần thứ hai trong dự án âm nhạc tham vọng của "Ong Chúa", tiếp nối thành công của Renaissance (2022). Không chỉ là một album đơn thuần, Cowboy Carter được mô tả là "hành trình tái định nghĩa căn tính Mỹ, gửi lời tri ân đến những đóng góp của cộng đồng người da màu trong lịch sử phát triển của nền âm nhạc và văn hoá".

Sau 4 lần vụt mất kèn vàng Grammys cho Album của năm trong tiếc nuối, phải chăng đã đến lúc Beyoncé nhận được sự công nhận xứng đáng với album Cowboy Carter?

Ariana Grande - eternal sunshine

eternal sunshine là album phòng thu thứ 7 của “tiểu diva” Ariana Grande và là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của cô nàng sau 3 năm vắng bóng khỏi âm nhạc. eternal sunshine nhanh chóng trở thành cơn sốt âm nhạc trong năm 2024 với hàng loạt bản hit như we can’t be friends (wait for your love), yes, and?, intro (end of the world).

eternal sunshine chinh phục khán giả với chất nhạc Pop/R&B bắt tai và lời bài hát gần gũi, dễ liên tưởng. Với nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, eternal sunshine sẽ là một đối thủ nặng kí cho hạng mục Album của năm.

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Dù vẫn chưa được ra mắt, album Hit Me Hard and Soft của Billie Eilish đã trở thành ứng cử viên sáng giá cho mùa giải Grammys 2025. Nữ ca sĩ đã nhá hàng nhiều ca khúc trong album mới tại lễ hội âm nhạc Coachella. Nhiều người may mắn đã được nghe các bài hát mới cho rằng Billie Eilish sẽ tiếp tục gây bất ngờ với dòng nhạc điện tử sôi động cùng lối chỉnh giọng cực bắt tai.

Album mới của Billie Eilish sẽ được ra mắt vào ngày 17/5 sắp tới.

Bad Bunny - Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana

Là album của nam nghệ sĩ duy nhất trong danh sách này, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana của Bad Bunny đã chứng minh sức hút của mình với cộng đồng yêu nhạc rap. Album nhanh chóng đạt được nhiều thành tích khủng và đứng đầu BXH Billboard 200.

“Tuy album hơi dài dòng nhưng lại có chủ đề nhất quán, tập trung vào những điều Bad Bunny yêu thích: tình yêu, tiền tài và tình yêu dành cho Puerto Rico. Anh ấy chấp nhận sự bất cần đời và ham muốn táo bạo đã khiến cả thế giới say mê. Các bài hát trong album mới thể hiện được sự nhiệt tình và năng lượng của những bài thánh ca tiêu biểu cho thế hệ của anh ấy.”, tờ Pitchfork dành lời khen cho album của Bad Bunny.