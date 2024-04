Dữ Phượng Hành tập 24: Hành Chỉ đóng băng Đông Hải, một chi tiết khác nguyên tác

HHT - Tin tức về việc Song Joong Ki sẽ xuất hiện trong "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) với vai trò diễn viên khách mời được xác nhận trước khi phim lên sóng. Theo truyền thông Hàn, Song Joong Ki nhận lời tham gia là nhờ mối quan hệ của anh và Kim Ji Won.

HHT - Nữ ca sĩ kiêm rapper Lizzo thông báo sẽ giải nghệ trong một bài đăng trên trang Instagram cá nhân của mình. Lý do nữ ca sĩ đưa ra khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho cô nàng.

HHT - Nội dung xuyên suốt của "Queen of Tears" tập 7 là Hong Hae In cũng như người nhà điều tra Baek Hyun Woo có thực sự phản bội họ hay không. Thay vì giải thích, Hyun Woo chọn cách dối lòng, nói khích Hae In để cô căm ghét, muốn dày vò anh mà có động lực chữa bệnh.