Dữ Phượng Hành tập cuối: Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân khóc cả ngày nhưng vẫn HE?

HHT - Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tiết lộ đã khóc rất nhiều trong ngày quay kết cục của "Dữ Phượng Hành", báo trước một tập cuối đầy bi thương cho khán giả. Nhưng sau tất cả, "Dữ Phượng Hành" vẫn sẽ chốt lại bằng HE - happy ending (kết hạnh phúc) như nguyên tác hay sẽ có một cú "quay xe" từ đạo diễn, biên kịch phim?

Trong một buổi phỏng vấn quảng bá phim Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều chọn đại kết cục là cảnh quay ấn tượng nhất. Nữ diễn viên họ Triệu cho biết mình đã khóc từ sáng tới tối, còn Lâm Canh Tân khóc tới mức lịm đi. Màn "spoil" này khiến khán giả lo lắng về một cái kết buồn cho Dữ Phượng Hành. Nhưng tia hi vọng về một happy ending đúng nghĩa cho Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) và Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) là rất nhiều.

Trước Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã hợp tác trong Sở Kiều Truyện. Cái kết Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) chìm dưới hồ băng năm nào từng tốn không ít khăn giấy của người xem. "Chấp niệm" của fan phim lớn tới nỗi ở các tác phẩm sau của Lâm Canh Tân, cứ có cảnh anh rơi xuống nước là họ lại triệu hồi "vớt Nguyệt" lên.

Hiểu được tấm lòng của người xem, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã bàn nhau xin thêm một cảnh trong Dữ Phượng Hành. Đó là tình tiết ở những tập đầu, khi ấy Hành Vân (Hành Chỉ chuyển kiếp) bị rơi xuống nước, Thẩm Ly đã cố cứu chàng lên. Mục đích chính là để bù đắp cho kết thúc buồn của Sở Kiều Truyện. Vì chi tiết nhỏ này mà nhiều fan tin rằng, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ không để khán giả day dứt bởi hai người chia ly một lần nữa.

Khi Thẩm Ly vô tình tìm thấy nơi thờ cúng các vị thần thượng cổ, bài vị của họ đã bay tới quanh cô, cho cô xem khoảnh khắc Hành Chỉ ra đời và một vài chuyện quá khứ. Không giống các vị thần khác, Hành Chỉ không được thiên đạo chỉ định nhiệm vụ khi chào đời. Điều này có thể ám chỉ sự đặc biệt trong cương vị, hoặc Hành Chỉ sẽ là ngoại lệ tránh được trừng phạt tước bỏ thần cách của đạo trời.

Đã trở về với thiên địa, nhưng thần lực sót lại vẫn giúp những chiếc bài vị của thần biết được Thẩm Ly là "em dâu", nên mới có phản ứng náo nhiệt như vậy. Chính nguồn thần lực sót lại đó đã cứu Thẩm Ly một lần và liệu ở trận đại chiến cuối cùng, họ sẽ cứu Chỉ - Ly để mang về cái kết đẹp cho vị thần thượng cổ duy nhất của tam giới?

"Ngôi sao hi vọng" to lớn nhất vào happy ending của Dữ Phượng Hành chính là nguyên tác - tiểu thuyết gốc Bổn Vương Ở Đây có kết thúc viên mãn. Sau bao gian nan, Thẩm Ly và Hành Chỉ cũng có cuộc sống tự do tự tại cùng những đứa nhỏ đáng yêu.

Nhưng để có được hạnh phúc này là sự hi sinh của rất nhiều nhân vật phụ, trong đó có Mặc Phương (Tân Vân Lai) và cha ruột Thẩm Ly. Quá trình tiến tới hạnh phúc trải qua dồn dập bi thương này có lẽ là lý do mà Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh khóc hết nước trong ngày quay. Fan đang nguyện cầu biên kịch và đạo diễn phim sẽ không "bẻ lái" sửa tập cuối thành kết mở hay sad ending.

Trên Weibo, nền tảng chiếu phim thông báo gói fast track - xem trước những tập cuối đã được mở bán, đại kết cục Dữ Phượng Hành sẽ được tiết lộ sớm vào ngày 5/4.