Dù rạp đã có quy định cấm, Sơn Tùng vẫn vô tư chụp ảnh phim rồi khoe trên Instagram

HHT - Mới đây, trên tài khoản Instagram có hơn 6,4 triệu người theo dõi, Sơn Tùng bất ngờ công khai đăng bức ảnh chụp lại một cảnh của bộ phim "Spider-Man: No Way Home" (Người Nhện: Không Còn Nhà).

Spider-Man: No Way Home là bộ phim thứ ba trong loạt tác phẩm về Người Nhện thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel do nam diễn viên Tom Holland thủ vai. Đây cũng là một trong những dự án "bom tấn Hollywood" thu hút đông người xem nhất ở thời điểm hiện tại, góp phần giúp các rạp phim "hồi sinh" sau quãng thời gian dài phải đóng cửa vì đại dịch.

Trong đó, thông tin về sự xuất hiện của các phiên bản Người Nhện được khán giả vô cùng quan tâm, đặc biệt đối với những ai chưa có cơ hội thưởng thức bộ phim. Tuy nhiên, bức ảnh do Sơn Tùng đăng trên tài khoản Instagram lại “vô tình” tiết lộ chi tiết đắt giá nhất của bộ phim.

Trên các diễn đàn, nhiều fan điện ảnh cho rằng bản thân Sơn Tùng cũng là người hoạt động nghệ thuật, từng đóng phim nên việc chụp ảnh trong rạp phim đăng lên MXH là một điều rất không nên. Ngược lại, một bộ phận cư dân mạng khác cho rằng phim đã ra rạp từ lâu và nội dung cũng đã được tiết lộ khắp nơ nên việc netizen lên án Sơn Tùng "spoil" phim là không công bằng.

Vấn nạn “quay lén, chụp ảnh” trong rạp nhằm tiết lộ những chi tiết đắt giá của bộ phim lâu nay luôn là điều nhức nhối trong dư luận và nhận nhiều sự phẫn nộ của người yêu điện ảnh chân chính cũng như các nhà phát hành phim. Với một bộ phim quá hot như Spider-Man: No Way Home, việc bị spoil cũng khó tránh khỏi. Bên cạnh Sơn Tùng, Kim Kardashian hay cầu thủ Neymar cũng từng đã bị lên án vì hành động “vô tư” này của mình.