Địa danh "gây lụy" nhất Can This Love Be Translated từng gây sốt từ siêu phẩm anime

HHTO - Nơi gặp nhau đầu tiên của Joo Ho Jin - Cha Mu Hee (Kim Seon Ho - Go Youn Jung) trong "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không" (Can This Love Be Translated) là địa điểm khiến khán giả phải lòng, quyến luyến nhất.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không đem đến những khung hình lung linh ở bất cứ đâu cặp đôi chính ghé đến. Những thước phim ngát xanh, trong lành ở tập đầu tại Nhật Bản "gây lụy" mạnh nhất. Cha Mu Hee đi tìm bạn trai cũ đã "cắm sừng" mình để làm cho ra nhẽ. Joo Ho Jin vừa hoàn thành buổi dịch cho thầy Kim, thư thả dành thời gian đến chốn hẹn từng bỏ lỡ của crush. Họ vô tình đi cùng chuyến tàu, vô tình gặp nhau ở quán mì rồi dạo quanh Nhật Bản, lắng nghe "bí mật" của nhau.

Ảnh: @silvertrhee

Các cảnh quay được thực hiện tại cổng đền, phố mua sắm... ở đảo Enoshima và thành phố Kamakura. Mất khoảng 60 - 90 phút bằng tàu điện nếu đi từ Tokyo đến 2 tọa độ này - nơi vốn là địa điểm du lịch nổi tiếng với người Nhật khi muốn vi vu gần hoặc khách du lịch muốn đi gói "combo", vừa có biển vừa có hang động, vừa có nét hiện đại lẫn cổ kính.

Được ví như viên ngọc cổ của Nhật Bản, Kamakura đã nổi tiếng từ rất lâu khi là một trong những bối cảnh kinh điển ở phần đầu của Slam Dunk - đoạn tàu băng qua đường gần bờ biển. Góc check-in nổi tiếng từ siêu phẩm anime là giao lộ ở ga tàu Kamakura Kokomae. Chính quyền địa phương từng phải bổ sung camera giám sát gấp cùng đội an ninh túc trực vì lượng khách đổ đến đây quá lớn, nhằm giảm nguy cơ gây rối trật tự.

﻿ Góc check-in nổi tiếng từ Slam Dunk. - Ảnh: SCMP

﻿ Cảnh Cha Mu Hee - Joo Ho Jin tạm biệt nhau là đoạn ga tàu cạnh cửa hàng Tanaka Barbershop (khu Sakanoshita, Kamakura).

Đoàn phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không thực hiện ghi hình ở những khu vực khác của Kamakura như ga Gokurakuji, công viên bờ biển Kamakura..., góp phần tăng thêm góc "sống ảo" nổi danh cho nơi này. Bên cạnh những khán giả phải lòng trước vẻ đẹp của Kamakura và muốn đến đây du lịch, nhiều fan phim rơi vào trạng thái nhớ nhung, lục lại bộ sưu tập của mình trong lần gần nhất đến thành phố cổ của Nhật Bản. Theo review từ những "tấm chiếu cũ", nếu muốn đắm chìm trong sắc xanh mướt mắt, trong lành thì bạn nên đến Kamakura vào mùa Hè.

Khán giả rơi vào trạng thái "tương tư" Kamakura sau khi xem "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không".

Video: IG @raegu9

Một clip so sánh giữa Netflix và thực tế đang "hút view", cho thấy khung cảnh kín người du lịch tại Kamakura hoàn toàn đối lập với thước phim lãng mạn, thơ mộng. Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản thả icon mặt cười, chia sẻ bản thân từng đến đây vào sáng sớm, bị sốc khi ghé đến vào buổi chiều vì quá đông người.

Góc máy không đông đúc, ồn ã ở Kamakura. - Video: IG @foto_ycy

Video: IG @healynae

Dù vậy, chỉ cần đi xa một chút khỏi các địa điểm check-in nổi tiếng, dòng người sẽ thoáng hơn mà vẫn đảm bảo độ chill vì nơi này nhìn đâu cũng nên thơ. Kamakura trở thành từ khóa hot đi cùng với cơn sốt của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, đẩy hàng loạt video về nơi này lên xu hướng trên nhiều nền tảng.