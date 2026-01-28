TP.HCM có thêm một "điểm xanh" check-in du Xuân, đón chào Tết Bính Ngọ 2026

HHTO - Khu đất Trung tâm thể dục thể thao (TDTT) Phan Đình Phùng cũ bây giờ đã được “thay áo mới”, trở thành một khuôn viên xanh mát, thoáng đãng. Khánh thành ngay dịp cận Tết Nguyên đán, đây sẽ là điểm check-in vô cùng thú vị cho người dân TP.HCM.

Công viên mới tọa lạc tại phường Xuân Hòa, TP.HCM (Quận 3 cũ) và được bao quanh bởi bốn con đường gồm Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Trước đây, vị trí công viên là Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng nhưng đã bị ngưng hoạt động và tháo dỡ. Tuy có kế hoạch đầu tư xây mới lại, nhưng vì nhiều vấn đề mà khu vực này chưa được triển khai thi công nhiều năm nay.

Năm nay, thành phố đã chỉnh trang khu vực này thành một công viên lớn với nhiều mảng xanh phục vụ cho người dân. Đặc biệt, công viên còn được khánh thành ngay dịp Xuân Bính Ngọ 2026 nên có những tiểu cảnh trang trí Tết vô cùng đặc sắc, để người dân cùng đến check-in và chung vui đón năm mới.

Cổng chào công viên (phía đường Pasteur) được trang trí đón Tết.

Khu vực thảm cỏ được cách điệu thành hình ảnh con ngựa, linh vật của năm.

Một số góc công viên được trang trí rực rỡ để đón Tết.

Góc sân công viên với hình ảnh bích họa một số nét đặc trưng của TP.HCM.

Công viên sẽ là nơi để mọi người tham quan, đi dạo hay tập thể dục.

Công viên nằm ở trung tâm thành phố nên rất thuận tiện để di chuyển bằng xe máy, xe công nghệ và đặc biệt là phương tiện công cộng. Ở mỗi đường đều có trạm xe buýt, giúp bạn đi đến công viên từ rất nhiều khu vực khác nhau. Các tuyến xe cũng có sự kết nối với ga Metro, bến xe buýt lớn giúp mọi người dễ dàng đến vui chơi tại địa điểm mới này hơn bao giờ hết.

Sơ đồ hướng dẫn di chuyển đến công viên bằng các tuyến xe buýt. Nguồn: Nhóm xe buýt TP.HCM

Một lưu ý nhỏ với xe máy cá nhân, mọi người hãy gửi xe theo sự hướng dẫn của các nhân viên bảo vệ. Đồng thời cũng cần nhớ tuân thủ luật giao thông và để ý một chút về đường đi, vì cả bốn con đường bao quanh đều là đường một chiều, rất dễ đi sai, đi quá và bị phạt khi di chuyển không đúng quy định.