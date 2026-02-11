Đường hoa phố đi bộ Nguyễn Huệ dần hoàn thiện - điểm hẹn du xuân mùa Tết 2026

HHTO - Chỉ còn ít ngày nữa, đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 tọa lạc trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) sẽ chính thức mở cửa. Tất cả các hạng mục đang được khẩn trương hoàn thiện để chào đón khách tham quan.
Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 của TP.HCM mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" và được tổ chức trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng. Đây là năm thứ 23 sự kiện văn hóa này được tổ chức, góp phần tạo nên nét đặc trưng của thành phố, cũng như thêm một điểm hẹn du xuân quen thuộc hằng năm.
Trải dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ, những linh vật ngựa với đa dạng thiết kế, kiểu dáng khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng chiều ngày giáp Tết.
Hiện tại, tất cả mọi nỗ lực thi công ở tất cả các hạng mục của đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đều đã và đang bước vào giai đoạn khẩn trương, gấp rút để sẵn sàng chào đón khách vào cuối tuần này.
Ngoài hình ảnh những chú ngựa là linh vật trung tâm, đường hoa cũng có một số linh vật khác như gà, cá ngựa,... cũng được "khoác lên mình" những "bộ áo" nhiều màu sắc, cùng các linh vật ngựa và khách tham quan chào đón năm mới đến.
Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức mở cửa từ 19 giờ ngày 15/2/2026 (tức 28 tháng Chạp) đến 21 giờ ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán). Đây sẽ là không gian giải trí và trải nghiệm văn hóa độc đáo cho người dân TP.HCM, người dân các tỉnh, thành và du khách nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.