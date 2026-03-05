Góc khuất các điểm du lịch nổi tiếng: Lên ảnh hút hồn, trải nghiệm có khi "hết hồn"

Du lịch là một sở thích, thậm chí là đam mê của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, đôi khi nó còn là một hành trình "test nhân phẩm", đặc biệt ở những nơi xa lạ, lần đầu đặt chân đến. Vì thế, gần đây, một bài viết trên Threads về chủ đề du lịch "người thật, việc thật" thu hút tương tác khủng từ cư dân mạng.

Hành trình du lịch đôi khi hút hồn, có lúc lại... "hết hồn".

Trong bài viết, "chủ thớt" chia sẻ trải nghiệm của mình tại khắp nơi trên thế giới, đề cập cụ thể đến điểm cộng lẫn điểm trừ không chỉ của địa điểm tham quan nổi tiếng, mà còn là trải nghiệm di chuyển, tiếp cận, mua vé hay chụp ảnh tại nơi ấy. Đôi khi, một hành trình gian nan lại dẫn đến kết quả bùng nổ giác quan, nhưng cũng có lúc địa danh lại không thu hút, ấn tượng như trên phim hay ảnh chụp.

Tháp Eiffel nổi tiếng có nhiều góc chụp, nhưng trải nghiệm lên tháp thì bình thường. Khu xung quanh tháp sạch sẽ chứ không nhiều rác, đông khách như "lời đồn". Nguồn: @daokuaqzaq

Bạn cũng chia sẻ trải nghiệm ngắm khinh khí cầu tại Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định đây là nơi nên đến một lần trong đời. Nơi đây đông khách nhưng chụp ảnh không dính người, còn khinh khí cầu thì lúc có, lúc không tùy tình hình khách quan. Nguồn: @daokuaqzaq

Còn với cối xay gió ở Zaanse Schans, Hà Lan, bạn đánh giá khung cảnh đẹp, thơ mộng như phim. Nơi đây không quá đông khách, di chuyển sẽ khá mệt nếu từ Amsterdam (phải bắt tàu và đi bộ mới đến, chưa kể trời nắng to). Nguồn: @daokuaqzaq

Kiến trúc Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ sẽ đẹp nếu chụp hình vào lúc bình minh hay hoàng hôn. Nơi đây đông khách, phải kiên nhẫn mới chụp không dính người. Nguồn: @daokuaqzaq

Bài viết của bạn trẻ này trên Threads nhận được sự ủng hộ khủng từ cư dân mạng, đồng thời ngưỡng mộ vì hành trình du lịch đó đây của bạn. Nhiều người cũng đã để lại bình luận chia sẻ trải nghiệm du lịch riêng của mình ở khắp nơi trên thế giới; vui vẻ, thuận lợi có, mà khó khăn, chật vật cũng có. Suy cho cùng, du lịch đôi khi là trải nghiệm đầy mạo hiểm nhưng thú vị, khám phá những vùng đất mới, mở mang tầm mắt của mình ở một nền văn hóa, bản sắc và không khí riêng biệt.

Một bạn chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh "cổng trời" Bali, Indonesia. Nguồn: @miki_miki_1808

Thành phố Malaka của Malaysia không đẹp như ảnh, giá cả đắt đỏ. Nguồn: @mst_unlimit

Nhà hát "con sò" của Sydney, Úc đẹp lung linh vào buổi tối. Nguồn: @_ltpat05_

Một người khuyên nên đi du lịch Amsterdam vào mùa hè hoặc thu. Nguồn: @mini.dng

Ethiopia nhưng lại rất Việt Nam. Nguồn: @emgaimuaxuan.99