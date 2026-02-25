Sân bay Liên Khương tạm đóng gần 6 tháng, du khách đi Đà Lạt cần lưu ý gì?

HHTO - Từ đầu tháng 3/2026, sân bay Liên Khương - cửa ngõ hàng không chính của Đà Lạt cũng như tỉnh Lâm Đồng sẽ chính thức tạm dừng khai thác trong gần 6 tháng để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp hạ tầng. Việc đóng cửa sân bay buộc du khách phải thay đổi lộ trình, tính toán phương án thuận tiện nếu muốn ghé thăm nơi này.

Theo thông báo của các cơ quan chức năng ngành hàng không, Sân bay Liên Khương sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động bay dân dụng từ 0h ngày 4/3/2026 đến hết ngày 25/8/2026. Thời gian đóng cửa kéo dài gần 6 tháng, bao gồm cả mùa du lịch Hè cao điểm.

Nguyên nhân là do đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn của sân bay đã khai thác trong thời gian dài, cần được đại tu, sửa chữa đồng bộ để đảm bảo an toàn khai thác và đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Trong thời gian đóng cửa, toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Sân bay Liên Khương đều tạm ngưng, bao gồm các đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Sân bay Liên Khương.

Các hãng hàng không đã thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác, hỗ trợ hành khách đổi hành trình, đổi ngày bay hoặc hoàn vé theo quy định. Đồng thời, các đường bay thay thế đến các sân bay lân cận cũng được tăng cường để giảm áp lực đi lại cho người dân và du khách.

Trong bối cảnh Liên Khương tạm đóng cửa, nhiều hành khách phía Bắc lựa chọn bay từ Hà Nội đến Nha Trang, hạ cánh tại Sân bay Cam Ranh. Đây là sân bay quốc tế có hạ tầng lớn, tần suất chuyến bay dày và độ ổn định cao. Thời gian bay từ Hà Nội đến Nha Trang khoảng 1 giờ 50 phút đến 2 giờ, thuận tiện cho việc nối tiếp hành trình đường bộ lên Đà Lạt.

Đà Lạt là địa điểm du lịch được nhiều du khách yêu thích.

Từ Nha Trang hoặc sân bay Cam Ranh, hành khách tiếp tục di chuyển lên Đà Lạt bằng đường bộ với quãng đường khoảng 130-140 km. Thời gian di chuyển trung bình từ 3 đến 4 tiếng, ngắn hơn đáng kể so với các tuyến đi từ Phú Yên hoặc các sân bay Tây Nguyên khác.

Hiện có nhiều tuyến xe limousine, xe khách chất lượng cao hoạt động liên tục trong ngày. Ngoài ra, hình thức thuê xe riêng đón tại sân bay Cam Ranh, trả tận nơi tại Đà Lạt cũng được nhiều gia đình và nhóm du khách lựa chọn để đảm bảo sự thoải mái.

Ngành du lịch và hàng không khuyến cáo hành khách: - Chủ động cập nhật thông tin về thời gian đóng - mở lại Sân bay Liên Khương. - Đặt vé máy bay và vé xe đường bộ sớm, đặc biệt vào các dịp lễ. - Ưu tiên các sân bay có hạ tầng lớn, nhiều chuyến bay để hạn chế rủi ro hoãn, hủy chuyến.

Việc Sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác được đánh giá là cần thiết để đảm bảo an toàn lâu dài, song cũng đặt ra yêu cầu người dân và du khách phải linh hoạt hơn trong lựa chọn lộ trình đến Đà Lạt trong năm 2026.