Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh “bắt trend” ảnh cầu may, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn là huyền thoại

HHT - Không hẹn mà gặp, nhiều nữ thần phim Hoa ngữ đều có một tấm ảnh đặc biệt được gọi là “ảnh cầu may”. Vậy Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi thì ai có ảnh cầu may đẹp nhất?

Có lẽ khái niệm “ảnh cầu may” bắt đầu từ tấm ảnh Lưu Diệc Phi ôm bó hoa hồng được chụp lại ở hậu trường phim Đi Về Nơi Có Gió. “Thần tiên tỷ tỷ” mặc áo sơ mi xanh da trời, đeo băng đô xanh lá mạ, tay ôm bó hồng và ngước nhìn lên mỉm cười hạnh phúc. Đây không phải là một bức ảnh mà Lưu Diệc Phi chủ động tạo dáng chụp, cũng chẳng phải khoảnh khắc đẹp ấn tượng ở phim Đi Về Nơi Có Gió nhưng lại được nhiều người yêu thích.

Bức ảnh này được nhiều người đặt làm hình nền điện thoại hoặc hình đại diện tài khoản mạng xã hội. Sau đó, netizen rỉ tai nhau rằng sau khi dùng ảnh của Lưu Diệc Phi, họ gặp rất nhiều may mắn, như thể niềm vui từ bức ảnh đã lan truyền tới người khác. Từ đó mà bức ảnh “Lưu Diệc Phi ôm hoa” được gọi là ảnh cầu may.

Mới đây, Dương Mịch bỗng dưng nổi đình đám với bức ảnh selfie cầm quả táo đỏ. Nữ diễn viên khoe nhan sắc ấn tượng với đôi mắt to tròn và netizen nhanh chóng xem đây là “ảnh cầu may” phiên bản 2025.

Lý do vì táo đỏ trong tiếng Trung đồng âm với từ bình an, màu đỏ lại mang ý nghĩa may mắn. Từ đó mà bức ảnh Dương Mịch cầm táo đỏ sẽ mang đến điều tốt lành cho người đăng, đặc biệt trong chuyện thi cử hay công việc.

Triệu Lệ Dĩnh cũng bất ngờ có ảnh cầu may với tấm ảnh mặc váy đỏ, cài trâm hoa rực rỡ đăng trên một tạp chí. Triệu Lệ Dĩnh vốn có nhan sắc thanh tú nay càng thêm xinh đẹp với vương miện hoa trên đầu. Bộ ảnh này của cô đã giúp cả một ngôi làng nghèo trở thành địa điểm du lịch, khi mọi người đổ xô đến để chụp ảnh cài trâm hoa.

Bản thân bức ảnh này cũng được netizen xem là ảnh cầu may, đăng tải lại trên trang cá nhân của mình với hy vọng gặp nhiều may mắn.