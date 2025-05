Em Xinh "Say Hi" công bố đội hình, netizen dự đoán siêu "ồn" vì có Bích Phương, Miu Lê

HHT - Những nghệ sĩ nữ góp mặt vào chương trình Em Xinh "Say Hi" vừa được BTC công bố. Nhiều netizen đã nhanh chóng dự đoán nhà chung sẽ siêu "ồn" vì có các "cây hài" như Bích Phương, Miu Lê, Orange...

Bích Phương

Bích Phương chính thức debut vào năm 2010, "bỏ túi" nhiều bản hit như Gửi Anh Xa Nhớ, Bùa Yêu, Đi Đưa Đi, Nâng Chén Tiêu Sầu... Từng lọt Top 7 Vietnam Idol, Bích Phương sở hữu màu giọng lạ, giọng hát tốt cùng khả năng vũ đạo uyển chuyển. Bích Phương cũng là gương mặt quen thuộc ở một số chương trình truyền hình thực tế như Hành Trình Rực Rỡ, 2 Ngày 1 Đêm. Rời sân khấu ca hát, Bích Phương bộc lộ tính cách hài hước, lăn xả, chịu chơi.

Trên mạng xã hội, Bích Phương không thường xuyên cập nhật trạng thái nhưng mỗi lần "thoại" đều khiến fan cười nghiêng ngả vì toàn là những lời than thở khiến ai cũng "thấy mình trong đó". Sự xuất hiện của Bích Phương tại Em Xinh "Say Hi" nhanh chóng bị netizen "bắt bài", cho rằng ca sĩ kiêm "game thủ" Bích Phương "rã đông" là vì "hết tiền nạp game". Đáp lại, Bích Phương cũng thẳng thắn chia sẻ lý do tham gia chương trình: "Lên chiến tướng khó quá bai bình nguyên vô tận chị quay lại đi hát đây".

Nữ ca sĩ còn bày tỏ sự quyết tâm khi để lại bình luận kèm theo biểu tượng "hai bắp chuột rất to thể hiện sự quyết tâm", kêu gọi khán giả ủng hộ trên hành trình mới: "Đến lúc lao động hăng say rồi, Phương nghĩ đây là dịp thật tốt để mình có thể biến những tiềm năng thành khả năng mới của mình trên hành trình nghệ thuật. Các bác hãy chuẩn bị chứng kiến phiên bản chăm chỉ không ngừng nghỉ của tôi".

Orange

Sau khi ra mắt khán giả với ca khúc Người Lạ Ơi, nhận về phản hồi tích cực, Orange hoạt động năng nổ trên đường đua âm nhạc. Tên tuổi nữ ca sĩ gắn liền với các sáng tác khác như Khi Em Lớn, Bát Cơm Mặn, Gặp Lại Năm Ta 60...

Từng tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ 2023, để lại nhiều ấn tượng trong mascot Ong Bây Bi, Orange tiếp tục tham gia chương trình Our Song, góp mặt trong bản hit Ngáo Ngơ tại chương trình Anh Trai "Say Hi".

Orange còn được khán giả nhớ đến khi là một nghệ sĩ hoạt ngôn, không ngại "chặt chém" đồng nghiệp. Nữ ca sĩ từng viral mạng xã hội với màn "nhảy số" "flex" về bản thân khiến các tiền bối trầm trồ: "Em tên là Orange, IELTS 8.5. Em thấy điều đó cũng đơn giản thôi vì em là một nghệ sĩ toàn cầu mà". Màn lộ diện của Orange được khán giả kỳ vọng cô sẽ nối tiếp "chiếc mỏ cực sĩ" của "anh trai" Anh Tú Atus.

Miu Lê

Miu Lê ra mắt khán giả từ những năm 2009 khi hoạt động song song ở hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc triệu lượt xem như Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, Gác Lại Âu Lo, Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện...

Ngoài ra, thời gian gần đây, Miu Lê còn lấn sân làm "nhà ráng tạo nội dung", "chuyên gia tư vấn tình cảm" trên mạng xã hội. Miu Lê khiến fan cười bò với ê hề "tiểu phẩm" đối đáp phũ phàng.

Năm 2024, Miu Lê cho ra mắt series Miu Đói, nơi tụ họp nấu ăn cùng các đồng nghiệp như Ali Hoàng Dương, HURRYKNG. Dẫu vậy, tại đây, cả chủ nhà và khách mời "nấu ăn thì ít, nấu xói thì nhiều", tạo nên những khoảnh khắc "tẻn tẻn" vui nhộn, hài hước.

Phương Mỹ Chi

Tính đến nay, giọng ca Gen Z Phương Mỹ Chi đã có hơn 10 năm làm nghề. Đi lên từ ngôi vị Á quân Giọng Hát Việt Nhí 2013, "cô bé dân ca" bất ngờ "lột xác" khi ra mắt album Vũ Trụ Cò Bay (2023) gồm nhiều sáng tác như Vũ Trụ Cò Bay, Gối Gấm, Những Ngôi Sao Xa Xôi... Phương Mỹ Chi theo đuổi định hướng là một nghệ sĩ "đa-zi-năng" khi có thể "cân" các khâu sáng tác, hát, rap, vũ đạo.

Không chỉ năng nổ trong lĩnh vực âm nhạc, gạt hái nhiều giải thưởng, nữ ca sĩ sinh năm 2003 còn thử sức với diễn xuất. Cùng với khả năng ăn nói duyên dáng, Phương Mỹ Chi được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép thú vị khi xuất hiện tại Em Xinh "Say Hi".