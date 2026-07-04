"Enola Holmes 3" nhận điểm “Cà Chua” thấp: Millie Bobby Brown phong độ sa sút?

HHTO - Điều mà Netflix lẫn Millie Bobby Brown không mong muốn đã xảy ra. “Enola Holmes 3” là phần phim có điểm Rotten Tomatoes thấp nhất trong ba phần phim về nữ thám tử “út cưng” của Sherlock Holmes.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Vào ngày 1/7 vừa qua, phần 3 của Enola Holmes đã lên sóng Netflix, hé lộ vụ án mới cũng như những thay đổi mới trong cuộc sống của Enola Holmes - cô em gái út của thám tử lừng danh Sherlock Holmes. Đáng tiếc, Enola Holmes 3 có dấu hiệu hụt hơi đáng kể so với hai phần phim trước.

Trên trang Rotten Tomatoes, Enola Holmes 3 chỉ được 69% từ giới phê bình, 65% từ khán giả. Những con số kém “tươi ngon” này khiến Enola Holmes 3 trở thành phần phim có điểm Cà Chua thấp nhất trong cả ba phần phim về nữ thám tử “út cưng” nhà Holmes. Trong khi đó, Enola Holmes phần đầu được 91% từ giới phê bình, 71% từ khán giả; còn Enola Holmes 2 được 93% từ giới phê bình, 79% từ khán giả.

Lướt qua các bài đánh giá cũng như bình luận, cảm nhận của khán giả về Enola Holmes 3, có thể thấy phim vẫn được đánh giá tốt về sự duyên dáng, thông minh, cốt truyện có phần đen tối hơn trước, nhưng tổng thể lại chưa đủ để “ồ quao”. Đôi khi, sự quen thuộc lại có lúc mang đến sự nhàm chán, không ít người xem cho rằng phần 3 chỉ lặp lại những gì đã có. Nói cách khác, Enola Holmes 3 mang đến một bí ẩn chưa đủ thú vị để cuốn hút hoàn toàn khán giả.

Trước khi Enola Holmes 3 lên sóng, Millie Bobby Brown bị phàn nàn bởi bộ nail hiện đại trong bối cảnh thời Victoria; nhưng khi phim lên sóng chi tiết đó không làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của nữ diễn viên. Millie Bobby Brown vẫn mang đến một Enola Holmes thông minh, táo bạo, nhưng giờ đây còn có sự trưởng thành - điều này cũng rất phù hợp với một bước ngoặt quan trọng xảy đến với nàng thám tử trong phần này.

Nhân vật Tewkesbury (Louis Partridge) trưởng thành khá nhiều trong Enola Holmes 3. Chuyện tình của chàng Tử tước và cô út nhà Holmes trong phần 3 ngọt ngào hơn bao giờ hết, đồng thời cũng sâu sắc và gắn bó, “điểm xuyết” sự lãng mạn giữa hành trình giải mã bí ẩn đầy nguy hiểm.

Tuy nhiên, Enola Holmes 3 lại gây thất vọng khi bỏ phí hoàn toàn Henry Cavill trong vai Sherlock Holmes. Và nhân vật phản diện Moriarty (tạm bỏ qua việc kịch bản “hô biến” nhân vật này thành nữ) cũng được đánh giá là đơn giản, thiếu chiều sâu, nhất là khi nhân vật này vốn có danh xưng là “Napoléon của giới tội phạm”.

Trong Enola Holmes 3, cuộc phiêu lưu đưa Enola Holmes đến Malta, nơi những giấc mơ cá nhân và nghề nghiệp va chạm trong một vụ án phức tạp và nguy hiểm hơn bất kỳ vụ án nào nữ thám tử từng đối mặt trước đây. Enola Holmes nhận lời cầu hôn của chàng Tử tước Tewkesbury và đến Malta tổ chức lễ cưới. Nhưng Enola còn chưa kịp đến lễ đường thì nhận được tin anh trai cô - Sherlock Holmes đã bị bắt cóc.

Enola Holmes 3 đã có mặt trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“Sau khi xem xong thì dễ hiểu tại sao phim chỉ được có nhiêu đó điểm.”

“Tôi vốn đã không kỳ vọng lắm, nhưng không ngờ điểm lại thấp như vậy.”

“Phần này lãng phí tài năng của Henry Cavill đến mức có thể khiến fan của Sam Claflin tổ chức tiệc mừng vì anh ấy không quay lại đóng Mycroft Holmes là một quyết định đúng đắn.”

“Tôi đã xem cả hai phần trước, thành thật mà nói thì phần 3 kém xa so với hai phần trước. Phim thiếu chiều sâu, có vẻ vội vàng và nhàm chán.”

“Tôi không thích cách bộ phim hạ thấp trí tuệ của Sherlock Holmes và cả Moriarty để chứng tỏ Enola Holmes thông minh.”

“Sau hai phần phim thú vị lại là một sản phẩm tầm thường. Cảm ơn vì sự thiếu nỗ lực.”

“Không biết phải bắt đầu từ đâu. Diễn xuất trung bình, cốt truyện tệ hại và rời rạc, trang phục lạc lõng, nhạc phim nhàm chán, dựng phim kém. Nói chung là phim chẳng đáng để dành thời gian xem.”

“Phần 3 thiếu đi năng lượng và sự lấp lánh của hai phần phim đầu, như thể ai cũng chỉ mong đóng nhanh nhanh rồi nhận tiền rồi tan làm vậy.”

“Không hẳn là tệ, nhưng chắc chắn là đáng thất vọng, đặc biệt nếu so sánh với hai phần phim đầu tiên.”