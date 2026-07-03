Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên: Giật mình vì nam chính còn hơn cả quá trình điều tra

HHTO - "Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên" (The Prosecutor's Proposal) vừa khởi đầu đã khiến khán giả bị cuốn theo công tố viên Ju Tae Seon "nói một đằng làm một nẻo".

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên (The Prosecutor's Proposal) là phim boylove mới của Hàn Quốc, dựa trên tiểu thuyết mạng cùng tên. 15 năm trước, vụ sát hại ông trùm xảy ra kéo cuộc đời của 2 chàng trai xuống địa ngục. Hai tập đầu đã khắc họa nhanh dằn vặt và đặt nền móng cho liên kết giữa 2 nam chính.

Lee Chae Ha (Park Si Woo) là con trai của hung thủ. Anh trưởng thành trong nỗi ám ảnh về người cha là kẻ giết người, bị bạn bè nhạo báng. Quyết chứng minh mình không phải người như ông, anh trở thành trợ lý văn phòng công tố.

Ju Tae Seon (Yoon Do Gun) là con trai của nạn nhân. Nỗi đau khiến cha khiến anh vô cùng trống rỗng, trở thành người lạnh lùng, cô độc. Tae Seon trở thành công tố viên, đề nghị bản án nặng nhất cho bất cứ kẻ sát nhân nào.

Sau đêm đến hiện trường cùng nhau, Ju Tae Seon đã chọn Lee Chae Ha trở thành điều tra viên đến làm việc trực tiếp ở đội mình, vượt mặt tất cả tiền bối làm việc lâu năm. Sự cuốn hút của phim nằm ở thái độ bất nhất của chàng công tố viên. Anh biết Chae Ha là con trai của hung thủ sát hại bố mình, anh mở miệng ra là chê bai, dè bỉu, khinh miệt Chae Ha nhưng xét kỹ thì lời nói đến hành động đều là quan tâm an toàn, dẫn dắt Chae Ha điều tra đúng hướng.

Ban đầu, Lee Chae Ha không hay biết về thân phận của Ju Tae Seon. Anh chỉ ngưỡng mộ vị tiền bối này. Anh chịu đựng sự "khó ở" của "sếp", cố gắng chứng minh năng lực bản thân và cả phẩm chất để gạt bỏ định kiến về con trai kẻ giết người. Nhưng Lee Chae Ha vẫn không hiểu nổi vì sao Ju Tae Seon luôn tỏ ra căm ghét anh lại "thân mật thô bạo" với mình.

Trong khởi đầu của Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên, phần điều tra án mạng u ám, tuy nhiên, yếu tố khiến khán giả "giật mình thon thót" là hành xử của nam chính Ju Tae Seon. Với thời lượng 10 tập với mỗi tập chưa đầy 20 phút, nhịp phim được đẩy nhanh hết cỡ nhưng không quá khó hiểu. Một vài hồi ức nhỏ đã mập mờ về việc hiểu lầm trong quá khứ và dự đoán Ju Tae Seon - Lee Chae Ha sẽ dần gỡ những nút thắt, chữa lành cho đối phương.

Nếu Yoon Do Gun khiến khán giả đổ rầm bởi "chất alpha" lạnh lùng, cưỡng đoạt, thì Park Si Woo gây "mềm tim" bởi ánh mắt, cảnh khóc vụn vỡ, mong manh. Diễn xuất của bộ đôi chưa đạt điểm tuyệt đối với đa số khán giả nhưng không đến nỗi khó xem. Người cho rằng vài cảnh chung hơi "cờ-ring" (như Tae Seon rút găng tay bằng miệng, ném cho Chae Ha), người lại "quắn quéo".

Yoon Do Gun - Park Si Woo hợp đôi trên màn ảnh đến ngoài đời. Trong khi trên phim còn đang "mập mờ", thì Instagram của cả hai đã "phát đường" để dỗ ngọt khán giả.

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên đi dần đến mạch chính, cân bằng giữa yếu tố điều tra và tình cảm. Ju Tae Seon - Lee Chae Ha tìm ra mạng lưới tham nhũng khổng lồ len lỏi trong các tập đoàn và cả văn phòng công tố. Phim gồm 10 tập, lên sóng vào 2 tập vào tối thứ Năm hằng tuần.