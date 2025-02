Eren và Mikasa trong "Attack on Titan": Chuyện tình bi kịch đẹp nhất anime

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim.

Attack on Titan lấy bối cảnh hậu tận thế, khi loài sinh vật mang tên “Titan” (người khổng lồ) thống trị mặt đất, đẩy nhân loại lui vào “sống ẩn” trong ba bức tường chật hẹp. Cốt truyện chính của phim xoay quanh Eren Yeager, một chàng thiếu niên luôn khao khát tự do, mang lý tưởng khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Eren trải qua những ngày tháng tuổi thơ yên bình bên gia đình và người bạn “thanh mai” Mikasa.

Tuy nhiên, ngày nọ bức tường ngoài cùng bị tàn phá bởi hai Titan “giống lạ”. Eren chứng kiến mẹ bị sát hại tàn nhẫn, cha không rõ tung tích, quê hương cậu chìm trong biển lửa. Từ đó, cậu bé 10 tuổi lập lời thề sẽ “tiêu diệt toàn bộ Titan trên thế giới” để báo thù.

Nửa đầu,Attack on Titan là tác phẩm thuần chất hành động, sinh tồn khi nội dung chính của phim chủ yếu kể về cuộc chiến giữa nhân loại và Titan bên ngoài bức tường. Nửa sau, câu chuyện dần xoay chiều với loạt plot-twist (chuyển hướng bất ngờ) khiến khán giả không kịp trở tay. Thì ra, nhân loại không hề đứng trên bờ vực diệt vong, Titan cũng chẳng thống trị thế giới, mà tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ những tham vọng phi nhân tính của con người.

Khi trách nhiệm và tình yêu không thể song hành

Từ nhỏ, Eren và Mikasa đã gắn bó với nhau sau biến cố đẫm máu. Trái ngược với sự bốc đồng, nổi loạn của Eren, Mikasa từ nhỏ đã có tính cách điềm tĩnh, lạnh lùng. Nếu sau sự kiện ở Shiganshina, Eren sống cuộc đời bị chi phối bởi ý niệm hận thù và khát khao tự do, thì thứ Mikasa theo đuổi vẫn luôn là mong muốn đến gần, bảo vệ người bạn tâm giao.

Vì thuộc dòng dõi Ackerman, Mikasa không khó để kéo Eren ra khỏi những vũng lầy chết chóc trên chiến trận. Cô nàng luôn sẵn sàng chiến đấu vì Eren, dù điều đó có nghĩa là đối đầu với cả thế giới. Song, cô gái mười mấy tuổi cũng không thể bảo vệ người mình thương trước trò đùa của số phận, khi Eren gánh vác trên mình vận mệnh quá lớn của cả dân tộc, của hòa bình thế giới, nên không thể ích kỷ chạy theo ước nguyện cá nhân.

– Akuma no Ko (OST) –

Khi Mikasa nhận ra rằng cô chính là người duy nhất có thể ngăn chặn Eren, cô đã đưa ra quyết định đau đớn nhất cuộc đời mình. Một nhát kiếm kết thúc tất cả - giải thoát Eren khỏi xiềng xích của định mệnh, nhưng cũng chấm dứt mãi mãi mối tình chưa kịp nở rộ.

Mikasa liệu có “thủy chung”?

Sau khi Attack on Titan đi đến hồi kết vào cuối năm 2023, các diễn đàn mạng xã hội nổ ra một luồng tranh cãi liên quan đến vấn đề “Mikasa không chung thủy”, các cuộc tranh luận đó vẫn kéo dài cho đến thời điểm hiện tại. Chuyện bắt nguồn từ credit tập cuối, khi một nhân vật nữ có hình dáng giống Mikasa đến thăm mộ Eren hằng năm. Song, nhiều “bằng chứng” chỉ ra, người này đã kết hôn cùng một người đàn ông khác, nhiều năm sau có cả con cháu đi cùng.

Chi tiết trên như một “đả kích” lớn với người hâm mộ nói chung và dân tình yêu mến bộ đôi Eren - Mikasa nói riêng. Một số ý kiến cho rằng, Mikasa không xứng với mối tình khi xưa, vì cô không giữ trọn lòng trung trinh với Eren đến hết đời. Nhiều người khác lại khẳng định, sau khi trải qua quá nhiều bi kịch, Mikasa có quyền đi tìm hạnh phúc riêng và sống nửa đời còn lại trong yên bình.

Phía nhà phát hành và tác giả đều không lên tiếng về chi tiết trên. Có lẽ mọi thứ liên quan đến Mikasa ở credit đều là dụng ý riêng của Isayama Hajime, khi ông muốn để lại một kết cục còn mơ hồ, để chuyện về sau diễn giải theo nhiều hướng khác nhau, tùy vào góc nhìn riêng của từng khán giả.

Nhưng sau cùng, việc Mikasa có lập gia đình không, hay người cô lấy là ai, liệu có thật sự quan trọng trong cuộc hành trình 10 năm mà người xem chấp niệm?

Ở tập 37 của loạt phim, khi Eren từ bỏ hy vọng sống trong một cuộc chiến không cân sức với Titan, Mikasa đã vực dậy ý chí chiến đấu trong cậu. Mikasa cảm ơn Eren vì cậu đã cứu cô khi xưa, choàng khăn cho cô và dạy cô cách sống. Nếu Eren dạy Mikasa cách sống, thì có lẽ cô đã dạy cậu cách yêu. Eren từng hỏi Mikasa "Tớ là gì đối với cậu?", nhưng có lẽ cậu chàng từ lâu đã tỏ lòng người con gái luôn vì cậu xông pha chiến trận.

Mối tình chưa một lần bày tỏ này tồn tại mạnh mẽ giữa thời đại khắc nghiệt, hai người luôn hướng về nhau cho đến những thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Đó là mới là những chi tiết được thể hiện rõ xuyên suốt bộ phim, những chi tiết "thực tế" và đáng trân trọng. Khác xa vài khung tranh mơ hồ, không có lời diễn giải tạo nên những làn sóng tranh cãi kia.

Bi kịch đẹp đẽ nhất

Trong thời đại tăm tối của Attack on Titan, những câu hỏi như “Ai là phản diện, ai là kẻ ác thật sự?”, “Người nào đáng thương nhất, kẻ nào đáng trách hơn?” đều không có câu trả lời. Bởi đây không phải là một tác phẩm thuần hành động, sinh tồn, mà phim lồng ghép nhiều yếu tố chính trị, chủng tộc, giai cấp, hay đơn giản là kể những câu chuyện về niềm tin và lòng người.

Rất lâu về sau, khi thế hệ của Eren đã chìm vào quên lãng, xã hội vẫn tiếp tục phát triển, chiến tranh lần nữa nổ ra. Khi thế giới bị tàn phá bởi bàn tay con người, gốc cây già nua trên ngọn đồi xưa vẫn ở đó đâm chồi, chứng kiến dòng chảy của thời gian. Cái kết của Attack on Titan như muốn làm rõ, sự bình yên của một xã hội chỉ mang tính tạm thời, vì mâu thuẫn của con người không bao giờ biến mất, xung đột, chiến tranh vẫn sẽ tiếp diễn như một vòng lặp vô tận.

Dẫu đại kết cục còn để lại nhiều tiếc nuối, song các nhân vật trong Attack on Titan đã sống hết mình với lý tưởng và niềm tin của bản thân. Mối tình giữa Eren và Mikasa không chỉ là chuyện về tình yêu, mà còn là biểu tượng cho những bi kịch mà chiến tranh mang lại. Họ yêu nhau, nhưng không thể có được nhau, và chính sự dở dang ấy đã khiến câu chuyện của cả hai trở thành một trong những bi kịch đẹp nhất trong thế giới anime.

Attack on Titan (tựa gốc tiếng Nhật: Shingeki no Kyojin)là bộ anime dài tập chuyển thể từ loạt truyện tranh cùng tên của tác giả Isayama Hajime. Manga gốc Attack on Titan được đăng tải dài kỳ trên tạp chí Bessatsu Shounen từ tháng 9/2009 đến tháng 4/2021.

Phiên bản anime được sản xuất bởi Wit Studio và MAPPA, gồm bốn mùa khởi chiếu từ năm 2013. Ngày 7/2/2025, phần cuối Attack On Titan được phát hành tại thị trường Việt Nam dưới hình thức movie, với tên gọi "The Last Attack", chính thức khép lại hành trình 10 năm của thương hiệu anime đồ sộ, đình đám.