F5 "Hospital Playlist" hội ngộ tại fan meeting của Yoo Yeon Seok, fan chỉ mong điều này

HHT - Trong buổi fan meeting kỷ niệm 20 năm hoạt động của Yoo Yeon Seok, người hâm mộ đã không khỏi ngỡ ngàng thích thú khi chứng kiến màn tái hợp đầy bất ngờ của dàn diễn viên đình đám trong "Hospital Playlist".

Nam diễn viên Yoo Yeon Seok vừa thành công tổ chức fan meeting kỷ niệm cột mốc 20 năm hoạt động. Anh đã khiến fan "đổ rầm" trước vẻ điển trai cùng với "1001 tài lẻ" như đánh trống, hát, thậm chí là nhảy cover. Người hâm mộ đã cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với Yoo Yeon Seok, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là giây phút dàn diễn viên và đạo diễn của Hospital Playlist xuất hiện.

Trong quá trình giao lưu với người hâm mộ, nam diễn viên "ngơ ngác ngỡ ngàng" khi bỗng nghe thấy bài hát Superstar, nhạc phim của Hospital Playlist vang lên. Yoo Yeon Seok hoang mang lo lắng đang không hiểu tại sao chợt "bật ngửa" khi thấy "hội giáo sư bệnh viện Yulje" xuất hiện. Anh thậm chí còn hỏi lại một câu "vô tri": "Tất cả mọi người đều đến thật hả?" vì quá đỗi bất ngờ.

Không chỉ fan có mặt mà cư dân mạng cũng phấn khích khi được chứng kiến khoảnh khắc "tinh hoa hội tụ" không lường trước này. Không chỉ Jo Jung Suk, Jeon Mi Do, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung, mà đạo diễn Shin Won Ho cũng xuất hiện trên sân khấu. Giây phút tất cả mọi người cùng hát vang bài hát Happy Birthday để chúc mừng cho năm thứ 20 sự nghiệp của Yoo Yeon Seok khiến dân tình không khỏi xúc động.

Xuất hiện tại fan meeting, ban nhạc Mido và Falasol bước từ phim ra đời thực, cùng nhau hát vang ca khúc Me to you, You to me - nhạc phim của Hospital Playlist. Ngoài ra, F5 cũng cùng nhau cover một vài bài hát bất hủ từ những năm cuối của thập niên trước.

Vì lịch trình mỗi người đều bận rộn, vậy nên khoảnh khắc cả 5 diễn viên chính của Hospital Playlist hội ngộ khiến khán giả vỡ òa. "Đóa hoa giữa rừng gươm" Jeon Mi Do còn đùa với Yoo Yeon Seok rằng cô quá bận rộn sau chuỗi ngày đi diễn kịch dày đặc, nhưng một mình cô không đến thì kì quá nên "miễn cưỡng" xuất hiện tại đây.

Hospital Playlist là series phim kể về câu chuyện của hội giáo sư hàng đầu bệnh viện Yulje. Họ thân thiết khi còn học Đại học tới, có chung niềm đam mê với âm nhạc. Với hai mùa phát sóng, bộ phim đã chiếm được cảm tình lớn từ khán giả bởi sự gần gũi, nhẹ nhàng, chân thật về sự tận tụy của các bác sĩ, mang lại tiếng cười với tình bạn của hội F5 tài hoa.

Màn hội ngộ của đạo diễn và 5 diễn viên chính tại fan meeting của Yoo Yeon Seok làm người xem ấm lòng vì mối quan hệ thân thiết từ trên phim tới ngoài đời bộ ngũ. Fan lại một lần nữa lại sáng lên hi vọng Hospital Playlist sẽ trở lại với mùa 3. Hoặc ít nhất, khán giả mong đợi 5 diễn viên sẽ thường xuyên "chung tụ" trong show giải trí.