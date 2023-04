Fan chi tiền khủng ủng hộ BLACKPINK tại Coachella 2023: Thuê máy bay để chạy banner

HHT - Để ủng hộ cho sự trở lại sau 4 năm của BLACKPINK tại lễ hội âm nhạc Coachella, fanbase lớn của từng thành viên đã có màn đầu tư mạnh tay để cổ vũ các cô gái.

Hồi tháng 1 năm nay, BLACKPINK xác nhận góp mặt trong đội hình nghệ sĩ headliner biểu diễn tại Coachella 2023, là nhóm nhạc K-Pop đầu tiên đảm nhận vai trò này ở lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Trước đó, vào năm 2019, BLACKPINK từng gây sốt khắp cõi mạng sau khi đem đến 13 bản hit cực bùng nổ tại Coachella. Đây cũng là cột mốc tạo nên nhiều khoảnh khắc huyền thoại của các cô gái, đưa BLACKPINK trở nên nổi tiếng hơn trên toàn cầu.

Để thể hiện sự trông đợi và ủng hộ dành cho BLACKPINK, cộng đồng người hâm mộ của các cô gái ở xứ tỉ dân đã tạo nên loạt dự án có độ đầu tư "khủng" tại lễ hội âm nhạc này. Fan của chị cả Jisoo lên kế hoạch mang khinh khí cầu kích thước lớn trong thời gian BLACKPINK biểu diễn để cổ vũ nữ ca sĩ.

Ngoài ra, cộng đồng người hâm mộ của Rosé ở Trung Quốc là Rosé Bar và Charming Rosé còn gây chú ý khi thuê máy bay trực thăng chạy banner: "ALL MY LOVE IS Rosé" để ủng hộ cho nữ thần tượng.

Bên cạnh đó, fan em út Lisa cũng chứng minh độ "chịu chơi" khi dùng hẳn máy bay viết dòng chữ "I LISA YOU" trên bầu trời.

Mới đây, người hâm mộ của Jennie cũng đã công bố dự án chuẩn bị dành riêng cho nàng rapper nhà BLACKPINK. Theo đó, các xe tải chạy đèn led gắn hình Jennie sẽ được bật sáng và chạy quanh sân khấu chính trong suốt 8 tiếng.

BLACKPINK sẽ biểu diễn trong 2 ngày 16/4 và 23/4 lúc 11 giờ (theo giờ Việt Nam). Người hâm mộ Việt có thể theo dõi màn trình diễn của các cô gái thông qua livestream.