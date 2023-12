Fan rưng rưng với lời nhắn ấm áp của Jimin trong bài hát đặc biệt "Closer than this"

HHT - Đang nhập ngũ, Jimin (BTS) vẫn khiến người hâm mộ ấm lòng trước món quà Giáng sinh đầy ấm áp. Hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt 10 năm của BTS và những lời nhắn gửi yêu thương được Jimin gửi gắm vào bản tình ca đặc biệt dành cho fan "Closer than this".

Ngày 22/12, Jimin (BTS) đã chính thức cho ra mắt single đặc biệt có tên Closer than this. Một ca khúc được ấp ủ như món quà bất ngờ dành tặng cho người hâm mộ, xoa dịu sự trống vắng trong thời gian các thành viên BTS nhập ngũ. Càng ý nghĩa hơn khi bài hát này được ra mắt gần thời điểm Giáng sinh.

Closer Than This sở hữu giai điệu dễ nghe với sự kết hợp giữa giọng hát ấm áp của Jimin hòa quyện cùng tiếng guitar tươi sáng.

Lời bài hát: "Khi chúng ta gặp lại vào một ngày Xuân, mình sẽ kể cho bạn những câu chuyện mình chưa kể. Yêu thương, trân quý của mình. Mình sẽ luôn ở bên mọi người" là những lời nhắn chân thành mà Jimin dành cho người hâm mộ. Cách Jimin lồng ghép những thước phim chứa đầy kỷ niệm đẹp đẽ của 7 thành viên cùng ARMY (fandom của BTS) vào MV khiến người hâm mộ không kiềm được mà cay cay sống mũi.

Closer than this có màu bìa chủ đạo là màu tím - màu sắc đặc trưng của BTS và ARMY, "I purple you" từ lâu đã trở thành câu nói thương hiệu riêng để thể hiện tình cảm gắn bó của 7 chàng trai và người hâm mộ.

Không chỉ Jimin, mà tất cả thành viên BTS đều đã tất bật chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ trước khi nhập ngũ. Thời gian chờ đợi tới ngày nhóm xuất ngũ vào năm 2025, chắc chắn sẽ còn nhiều món quà bất ngờ lần lượt được gửi tới người hâm mộ.