Fan SOOBIN đấu giá tiền tỷ "nhẹ tênh", hạ gục cả Hòa Minzy - Ngô Kiến Huy

HHTO - Hai năm liên tiếp tại giải thưởng Cống Hiến, fan của SOOBIN đấu giá thành công chiếc cúp họa mi phiên bản đặc biệt để góp vào quỹ xây trường. Đây không phải là sự kiện duy nhất fan nữ này "gây choáng" với màn ra giá "lực vô cùng" của mình.

Tại giải Cống Hiến 2025, một fan của SOOBIN đã đấu giá thành công chiếc cúp họa mi phiên bản đặc biệt với giá 900 triệu đồng. Ở Cống Hiến 2026, cô "giữ chuỗi" với mức đấu giá thành công là 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền được góp vào quỹ xây trường ở vùng cao. Cả hai lần đấu giá, cô đều có ý né tránh tiết lộ danh tính và chỉ giới thiệu mình là "fan của SOOBIN". Tuy nhiên, KINGDOM đều rõ "người ai cũng biết là ai" này - chị Hoàng Thiên.



Hoàng Thiên là fan lâu năm luôn theo sát và ủng hộ các hoạt động của SOOBIN, hỗ trợ cộng đồng fan, nổi danh là "phú bà" của KINGDOM. Tại giải Cống Hiến 2026, chị "gây sốc" với mỗi bước giá là nâng lên 200 triệu đồng, hạ gục "đối thủ" là Hòa Minzy, khép lại phần đấu giá trong khoảng 5 phút với con số cuối cùng là 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi được đề nghị lên sân khấu nhận cúp, chị Hoàng Thiên đề nghị "SOOBIN lên đây được không". Nam ca sĩ nhanh chóng bước đến và trao cho fan cái ôm cảm ơn. Tương tự năm ngoái, chị Hoàng Thiên lại nhờ anh "giữ giúp" chiếc cúp. Fan trực tiếp lẫn ở nhà đều vỡ òa tự hào với "độ lực" của "chị Thiên", xúc động vì cô dùng nghĩa cử đẹp để giúp SOOBIN và KINGDOM được biết đến rộng hơn.

Bài đăng của chị Hoàng Thiên trên nền tảng Threads sau buổi lễ.

Hoàng Thiên còn có một khoảnh khắc viral "vòng fan" khi cô được quay trọn khoảnh khắc ngồi trên hàng ghế đầu, cạnh NSND Tự Long, trông như "2 phụ huynh" tự hào ghi lại phần trao giải của SOOBIN.

Nguồn video: TikTok @mewwmeww_0805

Tháng 3 năm nay, tại showcase của Jun Phạm, chị Hoàng Thiên từng "hạ gục" Ngô Kiến Huy và Sam trong phần đấu giá gây quỹ hỗ trợ trẻ em phẫu thuật tim. Ban đầu, Ngô Kiến Huy và những fan khác đang đấu giá bộ vật phẩm độc quyền (sản phẩm cuối cùng của phần đấu giá) với con số trên 40 triệu đồng.

Ngay khi nam ca sĩ tưởng rằng đã thắng thì chị Hoàng Thiên ra giá 247 triệu đồng (tương ứng với ngày sinh của Jun Phạm - 24/7/1989), "chốt" lại màn đấu giá. Cô chia sẻ thẳng thắn: "Chị không phải fan của Jun nhưng là khán giả của bạn", hy vọng Jun Phạm có thể phát triển và tự do, tự tin làm những điều anh muốn.