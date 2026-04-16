Từ một câu rap phản cảm, B Ray, Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill phải xin lỗi

HHTO - Từ một đoạn rap ngẫu hứng trên livestream, B Ray nhanh chóng vướng vào làn sóng chỉ trích dữ dội vì ca từ hết sức phản cảm. Sau đó, các rapper liên quan đến màn live tai tiếng này đã phải lên tiếng xin lỗi.

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục tranh luận xoay quanh phát ngôn phản cảm của rapper B Ray trong một buổi livestream có sự tham gia của 24k.Right, Mason Nguyễn và Gill. Từ một đoạn rap ngẫu hứng, sự việc nhanh chóng leo thang thành làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, buộc các rapper liên quan lần lượt lên tiếng xin lỗi công khai.

Livestream tạo nên tranh cãi "leo thang" của các nam rapper những ngày qua.

Trước áp lực từ công chúng, tối 15/4, B Ray tiếp tục lên livestream để chính thức gửi lời xin lỗi. Nam rapper thừa nhận sự thiếu chín chắn trong phát ngôn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp, các Em Xinh, người hâm mộ và những người đã đặt niềm tin vào mình. “Xin nhận hết lời chỉ trích vì đó là những lời mình xứng đáng phải chịu, bởi vì mình sai mà”, B Ray nói.

B Ray "một lần nói hết" trong phiên live mới đây. Nguồn: @allforthanhbao_bray (TikTok)

Trước đó, ngay trong buổi livestream gây tranh cãi, B Ray cũng đã thừa nhận câu rap là “không phù hợp”. Theo chia sẻ của nam rapper, do không có đủ thời gian để hoàn thiện phần freestyle, nếu có, chắc chắn sẽ điều chỉnh câu từ sao cho phù hợp hơn.

Trưa 15/4, Mason Nguyễn cũng lên tiếng về vụ việc, thừa nhận tại thời điểm diễn ra buổi livestream, anh chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của nội dung gây tranh cãi. Nam rapper bày tỏ sự hối tiếc trước phản ứng bị cho là chưa phù hợp của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã góp phần tạo nên sự khó chịu, bất bình.

Mason Nguyễn đăng bài xin lỗi trên mạng xã hội.

Trong chia sẻ, Mason Nguyễn cho biết bản thân đã nhận ra những tác động tiêu cực mà nội dung này gây ra đối với công chúng. Chủ nhân ca khúc Bí Mật Nhỏ xem đây là bài học để bản thân nghiêm túc rút kinh nghiệm, đặc biệt trong việc kiểm soát cảm xúc và sử dụng ngôn từ một cách cẩn trọng hơn khi xuất hiện trên các nền tảng công khai.

Tuy nhiên, trong cùng ngày, làn sóng phẫn nộ dành cho nam rapper vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ dừng lại ở cá nhân Mason Nguyễn, một nhãn hàng hợp tác với anh cũng bất ngờ rơi vào tình trạng “vạ lây” khi nhiều bài đăng thuộc chiến dịch có sự xuất hiện của nam rapper bị cư dân mạng tràn vào công kích, để lại lượng lớn tương tác phẫn nộ và bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh thương hiệu.

Ngược lại, dù lên tiếng muộn hơn, cách phản hồi của Gill lại được một bộ phận cư dân mạng đánh giá là trực diện và rõ ràng. Trong lời xin lỗi, nam rapper nhấn mạnh việc tôn trọng phụ nữ là nguyên tắc sống, đồng thời cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp từ cộng đồng.

Bài xin lỗi đầy khéo léo của Gill.

Phía ê-kíp của nam rapper cũng lên tiếng về cụm từ bị cho là phát ngôn chưa chuẩn mực của Gill trong livestream, khẳng định không mang hàm ý tiêu cực hay ám chỉ bất kỳ cộng đồng nào như một số suy diễn trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Gill cũng trực tiếp phản hồi dưới các bình luận, cho biết mong mọi người không tiếp tục “mổ xẻ” phát ngôn của mình chỉ để thỏa mãn quan điểm cá nhân.

Không chỉ lên tiếng xin lỗi, nam rapper còn thẳng thắn đáp trả anti-fan.

Sự việc xảy ra khi trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 13/4 trên kênh của 24k.Right, B Ray đã freestyle một câu rap bị cho là nhạy cảm, mang hàm ý thiếu tôn trọng phụ nữ. Đáng chú ý, một bộ phận khán giả cho rằng nội dung này có liên quan đến các nữ nghệ sĩ tham gia chương trình Em Xinh "Say Hi", khiến tranh cãi càng trở nên gay gắt.

Đoạn rap freestyle của B Ray kéo theo nhiều tranh cãi. Nguồn: @samsoi.showbiz

Ngay sau khi đoạn cắt từ livestream lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng phát ngôn của B Ray không chỉ phản cảm mà còn thể hiện thái độ thiếu chuẩn mực. Bên cạnh đó, việc các nghệ sĩ xuất hiện cùng như 24k.Right, Mason Nguyễn và Gill có những phản ứng hưởng ứng, dù mang tính bông đùa, cũng khiến dư luận thêm phần phản ứng tiêu cực.

Đây không phải lần đầu B Ray vướng vào tranh cãi liên quan đến ca từ và phát ngôn. Trước đó, một số sản phẩm âm nhạc của anh cũng từng gây ra ý kiến trái chiều vì nội dung bị cho là nhạy cảm. Điều này tiếp tục đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ trong việc cân bằng giữa cá tính sáng tạo và chuẩn mực xã hội.