Fan suýt không nhận ra La Vân Hi vì thân hình gầy rộc, ngồi xe lăn ở hậu trường phim

HHT - Những hình ảnh La Vân Hi phải di chuyển bằng xe lăn, gầy gò ở hậu trường khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng của nam diễn viên.

Chiều ngày 4/9, người qua đường đã chụp lại được hình ảnh La Vân Hi phải ngồi xe lăn và nhờ người hỗ trợ. Ban đầu, nhiều người nhầm tưởng nam diễn viên đang gặp chấn thương, nhưng đây có thể là tạo hình của La Vân Hi trong bộ phim Lương Ngôn Tả Ý đang được ghi hình.

Song, điều đáng chú ý hơn là thân hình gầy rộc, hốc hác suýt không nhận ra của nam diễn viên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên người hâm mộ xót xa khi thấy dáng vẻ gầy còm của La Vân Hi. Theo như thông tin nam diễn viên từng tiết lộ mình cao 1,77m và cân nặng 58kg, thì trên thực tế hiện nay anh còn không đến mức cân nặng này.

Chiều cao của La Vân Hi không thể tính là thấp nhưng cũng có thể xem là lọt thỏm giữa hàng loạt nam diễn viên với chiều cao khủng như hiện tại. Điều này khiến ngoại hình của La Vân Hi mất điểm khi phải đóng chung với bạn diễn nữ cao ráo. Nhiều khán giả còn cho rằng nam chính như La Vân Hi quá gầy và nhỏ con, thoạt trông sẽ khiến có cảm giác không đủ vững chải để che chở cho nữ chính.

Hiện La Vân Hi đang ghi hình cho bộ phim ngôn tình hiện đại Lương Ngôn Tả Ý, đóng cặp cùng Trình Tiêu. Trước đó, nam diễn viên vừa có bộ phim Hạo Y Hành buộc phải xếp kho vì lệnh cấm đam mỹ lên sóng.

