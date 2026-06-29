ATVNCG 2026: Thơm Da LAB, Hà An Huy có điểm tương đồng với thành viên UPRIZE?

HHTO - Không chỉ gây chú ý bởi cá tính riêng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm Da LAB và Hà An Huy còn khiến khán giả thích thú khi có điểm tương đồng thú vị với hai thành viên nhóm UPRIZE.

Tối 27/6, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức trở lại với nhiều nâng cấp đáng chú ý về luật chơi, cấu trúc đối đầu lẫn mức độ đầu tư sân khấu. Ngay trong tập mở màn, việc áp dụng luật đối kháng từ vòng đầu đã khiến nhịp chương trình trở nên căng thẳng hơn, đồng thời mang đến loạt màn trình diễn mãn nhãn. Bên cạnh các tiết mục, những khoảnh khắc hậu trường khi tập luyện hay "trả key" (phỏng vấn kín cùng ê-kíp sản xuất) cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi.

Tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đạt nhiều thành tích đáng chú ý. Ảnh: YeaH1.

Sau tập 1, Anh tài Thơm Da LAB tiếp tục là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý. Vốn quen thuộc với hình ảnh giản dị, đời thường suốt gần 20 năm hoạt động cùng nhóm, nam ca sĩ sinh năm 1989 khiến không ít khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo chỉn chu, tóc tai gọn gàng và phong thái trẻ trung hơn hẳn. Từ hình ảnh mộc mạc, Thơm đang cho thấy một màn "lột xác visual" ấn tượng tại sân chơi năm nay, trở thành nhân tố gây tò mò trong dàn Anh tài 2026.

Điều thú vị là nhiều Gai Con còn nhận ra Thơm có khá nhiều điểm tương đồng với Lâm Anh của UPRIZE, đặc biệt ở hành trình thăng hạng nhan sắc sau khi thay đổi phong cách. Combo vuốt tóc, bỏ kính tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo nên hiệu ứng rõ rệt ở cả hai nghệ sĩ. Trước đó, Lâm Anh cũng từng gây bất ngờ với màn lột xác ngoạn mục trước và sau hành trình tại Tân Binh Toàn Năng.

Bộ đôi "trai Hà Nội" có màn "biến hình" ấn tượng về nhan sắc. Ảnh: FBNV.

Nếu Thơm gây chú ý nhờ ngoại hình, thì Anh tài Hà An Huy lại ghi điểm bằng năng lượng đối lập thú vị. Trên sân khấu, nam ca sĩ mang đến giọng ca cảm xúc, da diết nhưng ngoài đời, anh lại gây ấn tượng bởi cách trò chuyện "tẻn tẻn", hài hước và đầy duyên dáng. Sự tương phản này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Long Hoàng (LEON) của UPRIZE - người từng viral nhờ loạt khoảnh khắc dễ thương, nói chuyện "tẻn tẻn" nhưng khi bước lên sân khấu lại hoàn toàn khác, có thể "cân" được nhiều phong cách trình diễn khác nhau.

Khán giả hài hước tạo khung cảnh "trà đá vỉa hè" cho hai nghệ sĩ. Nguồn: @baoboilovelaituai

Không những thế, Hà An Huy và Long Hoàng còn sở hữu một điểm chung thú vị khác khi cả hai đều từng theo học Âm nhạc ứng dụng tại Đại học Thăng Long. Chính sự trùng hợp bất ngờ này càng khiến khán giả thích thú, thậm chí mong chờ một màn hội ngộ trong tương lai giữa hai nghệ sĩ trẻ.