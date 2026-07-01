Anh tài OSAD vừa ăn thịt kho vừa quảng bá ATVNCG 2026 khiến Gai Con "cười xỉu"

Trên mạng xã hội Threads, các Gai Con vô cùng thích thú với màn quảng bá chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 của Anh tài OSAD. Khi thực hiện thử thách chế biến và ăn thịt kho cùng fan, OSAD đã tranh thủ dành ra 1 phút để nêu rõ thời gian chương trình lên sóng, cũng như khẩu hiệu mùa giải năm nay.

Màn PR chương trình dễ thương của OSAD. Nguồn: @laraspringday

"Muốn chiến thì chiến, vượt mọi chông gai. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 do YeaH1 nắm bản quyền và sản xuất...", OSAD thoại trôi chảy trong video, nhanh chóng được người hâm mộ lưu lại và chia sẻ khắp mạng xã hội Threads.

OSAD nấu và ăn thịt kho cùng fan.

Cư dân mạng dành lời khen cho cách quảng bá dễ thương, lưu loát của OSAD. Có người còn gọi nam rapper bằng biệt danh mới "đại sứ thịt kho", và hy vọng anh sẽ được làm đội trưởng vòng Công sau vì mức độ nhiệt tình này.

OSAD lưu loát quảng bá chương trình sau khi ăn cùng fan.

Tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, OSAD là một trong những cái tên gây chú ý ở mảng rap, bên cạnh nhiều gương mặt lừng lẫy như Thai VG hoặc Neko Lê. Chàng trai sinh năm 1997 một thời "gây mê" khán giả với bài hát Người Âm Phủ, đạt hơn 106 triệu lượt xem trên YouTube và vẫn là thành công lớn nhất của anh cho đến nay.

Thậm chí trong MV Hỏa Tâm của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, OSAD cũng mượn câu hát "ba giờ anh còn chưa ngủ" để tạo nên phiên bản lời mới. Hiện tại, anh được mong đợi có màn bứt phá trong chương trình, đặc biệt với những mảng mới như hát hay trình diễn vũ đạo. Ngoài ra, OSAD cũng là Anh tài hoạt động năng nổ trên mạng xã hội với nhiều nội dung tương tác hài hước, dễ thương cùng người hâm mộ, từ đó dần thu hút thêm tệp fan mới.