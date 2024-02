Fan vận động Netflix hồi sinh phim: "Anne With An E" sau 5 năm vẫn không bỏ cuộc

HHT - Trong những năm gần đây, việc dễ dàng hủy sớm các bộ phim chỉ sau một đến hai mùa trên Netflix đã khiến các fan vô cùng thất vọng. Vì thế, họ đã tạo ra nhiều hoạt động như kêu gọi, thu thập chữ ký, gây quỹ quảng cáo… với mong muốn bộ phim yêu thích được “hồi sinh”.

Lockwood & Co.

Một trong những lần hủy phim gây xôn xao đầu tiên của Netflix vào năm 2023 là Lockwood & Co. (Lockwood và Đồng Sự). Dù được đánh giá là độc đáo và hấp dẫn, Lockwood & Co. chỉ được Netflix thực hiện 8 tập cho mùa đầu tiên, khai thác hai tập truyện trong bộ sách gồm 5 tập.

Lý do Netflix hủy bỏ mùa tiếp theo của Lockwood & Co. được thông báo là vì mùa 1 không đạt được “con số cần thiết”. Tuy nhiên, số liệu thực tế cho thấy dù không thể bùng nổ rầm rộ nhưng những gì Lockwood & Co. đạt được không tệ chút nào. Các fan chỉ trích Netflix đang chăm chăm muốn tạo ra những loạt phim ngay từ đầu phải đạt được thành tích như Wednesday nhưng lại không chú trọng tạo ra những series chất lượng để giữ chân người dùng lâu dài hơn.

Đã hơn một năm kể từ ngày Lockwood & Co. phát sóng mùa đầu tiên, lượng fan bàn tán về bộ phim trên các diễn đàn vẫn sôi nổi, và các hoạt động kêu gọi Netflix hay bất kỳ nền tảng trực tuyến nào “cứu phim” vẫn bền bỉ. Có thông tin rằng Joe Cornish - nhà làm phim người Anh, người đã thực hiện Lockwood & Co. - đang phát triển một bộ phim hoàn toàn mới cho Netflix. Nhưng nếu bộ phim đang được thực hiện không phải là Lockwood & Co. thì tin này cũng chả phải tin vui gì cho lắm.

Shadow and Bone

Một trong những tin tức gây sốc nhất đối với fan Netflix nói riêng và dòng phim fantasy nói chung trong năm 2023 là Netflix thông báo Shadow and Bone sẽ không quay trở lại với mùa phim thứ ba. Bộ phim về các Grisha với khả năng sử dụng phép thuật đã bị buộc phải dừng lại sau hai mùa, bất chấp mùa đầu tiên vô cùng bùng nổ và mùa thứ hai chất lượng vẫn được đảm bảo.

Điều khiến các fan Shadow and Bone thêm suy sụp là bởi Netflix một lần “khai tử” nhưng có hai phim cùng “đi đời”. Chịu cảnh xếp kho cùng với Shadow and Bone mùa 3 là phần phim ngoại truyện riêng về nhóm Quạ Đen - một nhóm nhân vật trong phim. Vốn dĩ kế hoạch thực hiện phần phim ngoại truyện này đang được triển khai, nhưng nay đã bị dẹp bỏ. Dễ hiểu vì sao các fan lại thất vọng, bởi nguyên tác gốc về nhóm Quạ Đen được đánh giá là hấp dẫn chẳng kém Shadow and Bone.

Ngay khi thông báo hủy phim được đưa ra vào tháng 11/2023, làn sóng tức giận của fan đã ồn ào khắp mạng xã hội. Và cho đến nay làn sóng ấy vẫn còn âm ỉ cùng nhiều chiến dịch được tổ chức nhằm lay chuyển quyết định của Netflix.

Warrior Nun

Trước khi bị Netflix “khai tử”, Warrior Nun lên sóng được hai mùa phim với tổng cộng 18 tập. Khi biết series này sẽ không trở lại với mùa 3, các fan đã vô cùng tức giận. Có thể nói những hoạt động của các fan nhằm quảng bá loạt phim này và khiến Netflix phải thay đổi quyết định, hay mong muốn một nền tảng phim khác chú ý đến để giúp bộ phim được tiếp tục khá là rầm rộ.

Có thể nói những nỗ lực của các fan đã mang đến kết quả. Warrior Nun thực sự được hồi sinh, với ba phần phim điện ảnh trilogy đang được triển khai. Tuy nhiên, khi đi sâu hơn vào chi tiết, kết quả này lại không khiến các fan hài lòng. Bởi phần phim mới sẽ hoàn toàn tách biệt với nội dung đã có trên Netflix, trong khi các fan muốn được xem tiếp câu chuyện chứ không phải là “yêu lại từ đầu”. Đó là lý do những chiến dịch kêu gọi “cứu” Warrior Nun vẫn chưa dừng lại, cho đến tận bây giờ.

Fate: The Winx Saga

Ngay sau khi ra mắt mùa 2 vào tháng 9/2022, Netflix thông báo Fate: The Winx Saga sẽ không có mùa phim mới, bất chấp mùa 2 được đánh giá là chất lượng hơn mùa 1. Những nàng tiên phép thuật bị Netflix cắt vai khiến đông đảo người xem phẫn nộ. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự thất vọng lẫn hoài nghi. Việc dễ dàng hủy phim khiến người xem cảm thấy bị tổn thương và khiến họ không biết có nên gắn bó với một bộ phim nào của Netflix nữa không, bởi rõ ràng cuộc vui quá dễ bị dập tắt.

Từ đó đến nay đã hai năm nhưng các fan của Fate: The Winx Saga vẫn tìm kiếm cơ hội hồi sinh loạt phim này. Họ vẫn đang quảng bá, lan truyền thông tin trên mạng xã hội, với hàng trăm nghìn chữ ký đã được thu thập.

Anne With An E

Được chuyển thể từ bộ truyện kinh điển Anne Tóc Đỏ, bộ phim Anne With An E đã được chiếu ba mùa phim trên Netflix và CBC trước khi bị hủy. Khó có thể miêu tả được cảm giác thất vọng của những khán giả yêu thích bộ phim nhẹ nhàng, trong trẻo này trước tin sét đánh ấy. Các fan Anne With An E đã biến đau thương thành hành động khi thu thập được một triệu chữ ký để cho Netflix thấy được tình cảm của họ dành cho bộ phim.

Kể từ thời điểm thông báo hủy mùa phim mới vào năm 2019 đến nay đã được 5 năm. Có thể nói khả năng hồi sinh Anne With An E dường như không có mấy hy vọng, nhưng điều đó vẫn không khiến các fan nguôi ngoai tình yêu dành cho bộ phim này. Nội dung từng mùa, các cảnh đáng nhớ… vẫn đều đặn được các fan bàn luận trên các diễn đàn và mạng xã hội, cho thấy sức sống bền bỉ của cô gái tóc đỏ mộng mơ cùng bạn bè của cô.