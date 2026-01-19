Làng nhạc Việt 2016: Erik - Soobin “lên hương”, Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi

HHTO - Từ hiện tượng “một đêm thành sao”, những tranh cãi ồn ào cho đến sự xuất hiện của các sân chơi sáng tác mới, V-Pop phiên bản 2016 để lại nhiều dấu mốc đáng nhớ.

Soobin bùng nổ với bản hit Phía Sau Một Cô Gái

Cuối 2016 đánh dấu bước ngoặt của Soobin Hoàng Sơn từ một giọng ca trẻ bước lên vai trò “tân binh hot” của dòng nhạc Pop Ballad với ca khúc Phía Sau Một Cô Gái - một sáng tác của Tiên Cookie. Bản Ballad giàu cảm xúc và giọng hát có chiều sâu của Soobin tạo nên một cú chạm cảm xúc với khán giả trẻ, biến anh từ gương mặt mới thành một trong những giọng ca được săn đón nhất nhì của năm.

Video lời bài hát của ca khúc nhanh chóng cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 4 tháng và là sản phẩm đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất ở thời điểm đó. Phía Sau Một Cô Gái đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc nhiều tuần liên tiếp và nằm trong danh sách Top 4 “Bài hát hiện tượng của năm” của lễ trao giải Làn Sóng Xanh.

ERIK và Sau Tất Cả khẳng định sự thống trị của nhạc Ballad trong năm 2016

Sau Tất Cả của ERIK là ví dụ điển hình cho xu hướng Pop Ballad lên ngôi vào năm 2016: Giai điệu bắt tai, ca từ chạm đến trái tim người nghe. Ngay khi phát hành, ca khúc đã nhanh chóng bùng nổ trên Zing MP3, YouTube và được cover hàng loạt từ biểu diễn phòng trà đến các video trên mạng xã hội. Ca khúc được vinh danh là “Bài hát hiện tượng của năm” của lễ trao giải Làn Sóng Xanh.

Sau Tất Cả biến ERIK từ một giọng ca ít tên tuổi thành hiện tượng “một đêm thành sao” trong cộng đồng nghe nhạc trực tuyến. Màn debut thành công này đã đem đến cho ERIK nhiều dự án liền kề, đặc biệt là các ca khúc nhạc phim tiêu biểu như Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời. ERIK cùng Soobin đã cho thấy 2016 là năm mà trào lưu Pop Ballad thực sự “lên hương” ở làng nhạc Việt.

365daband bất ngờ tan rã sau bản hit Bống Bống Bang Bang

Nửa đầu 2016, nhóm 365daband xuất hiện hoành tráng với Bống Bống Bang Bang - ca khúc nhạc phim cho Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể. Ca khúc nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành lựa chọn yêu thích cho các tiết mục văn nghệ học đường bởi giai điệu bắt tai và gần gũi với khán giả nhỏ tuổi.

Nhưng cùng năm 2016, 365daband bất ngờ thông báo dừng hoạt động tập thể để các thành viên phát triển sự nghiệp solo, đánh dấu sự tan rã của một nhóm nhạc được đầu tư theo phong cách K-Pop tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là một bước ngoặt lớn đối với các thành viên mà còn cho thấy mô hình nhóm nhạc biểu diễn kiểu K-Pop tại Việt Nam ở thời điểm này vẫn dễ bị phân tán khi mỗi cá nhân có cơ hội tỏa sáng riêng.

Sơn Tùng M-TP và bản hit gây tranh cãi - Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau

Sơn Tùng M-TP tiếp tục là cái tên thống trị tốp tìm kiếm trong năm 2016 khi Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau là bài hát được ghi nhận là một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam trong năm. Chỉ trong 5 ngày, MV của ca khúc đã thu hơn 17 triệu lượt xem trên YouTube và hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng nhạc số.

Tuy nhiên, bài hát dính nhiều tranh luận về nghi vấn “đạo nhạc” khi được cho rằng có nhiều điểm tương đồng với một số bài hát nước ngoài. Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau bị một bộ phận công chúng phản ứng tiêu cực, khiến MV nằm trong danh sách các video bị dislike nhiều nhất thời điểm đó.

Sing My Song: Sân chơi bùng nổ cho các singer-songwriter

Năm 2016, chương trình Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất đã nhanh chóng tạo ra làn sóng truyền thông mạnh mẽ với format tập trung vào các singer-songwriter (nhạc sĩ kiêm ca sĩ). Qua các vòng thi, chương trình xuất hiện nhiều bản hit đình đám như Ông Bà Anh của Lê Thiện Hiếu hay Tương Tư của Cao Bá Hưng.

Không chỉ tạo ra các “hit truyền hình”, Sing My Song còn được xem là bệ phóng quan trọng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, góp phần thay đổi thói quen nghe nhạc của công chúng, từ việc chú ý đến ca sĩ sang quan tâm nhiều hơn đến người sáng tác. Dù mùa đầu tiên khép lại vào đầu 2017 với Quán quân Cao Bá Hưng, dấu ấn rõ nét nhất vẫn nằm ở giai đoạn phát sóng cuối năm 2016 khi nhiều ca khúc “thoát vòng” và khẳng định sức hút của âm nhạc mang tính cá nhân.