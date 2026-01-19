Ninh Dương Story diện áo dài Tết, mang Hà Nội nắng sớm vào khung hình hoài niệm

Mỗi độ Tết đến Xuân về, không khí rộn ràng lại lan tỏa khắp phố phường khi mọi người khoác lên mình những bộ áo dài truyền thống để lưu giữ khoảnh khắc đẹp đầu năm. Hòa vào nhịp chung ấy, Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương) "giữ chuỗi" mỗi năm ít nhất một bộ hình áo dài với bối cảnh Hà Nội trong ánh nắng sớm.

Trong bộ ảnh năm nay, Ninh Dương Story lựa chọn không gian quen thuộc của Hà Nội như vỉa hè phố cũ, quán nước nhỏ, khu chợ buổi sớm hay những căn nhà cổ kính. Màu ảnh hoài niệm góp phần gợi nhớ không khí Hà Nội xưa vào những ngày giáp Tết.

Về tạo hình, cả hai diện áo dài truyền thống đỏ - vàng, hài hòa cùng sắc nắng buổi sớm và kiến trúc xưa. Những chi tiết quen thuộc như tờ báo Hà Nội Mới, giỏ trái cây, xích lô hay ly trà đá vỉa hè được đưa vào khung hình một cách tự nhiên, tạo cảm giác bình yên.

Cộng đồng mạng nhận ra bó hoa hướng dương trong các bức ảnh là một trong những loài hoa đại diện cho tình yêu của Ninh Dương Story.

Sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho sự ăn ý của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương: Từ ánh nhìn, cử chỉ cho đến cách cả hai hòa vào không gian Hà Nội một cách tự nhiên. Không ít ý kiến nhận xét bộ ảnh mang lại cảm giác dễ chịu, gợi ký ức Tết quen thuộc nhờ tinh thần đời thường, gần gũi, đúng với hình ảnh mà Ninh Dương Story đã xây dựng trong thời gian qua.

Bên cạnh lời khen, các "nhân viên công ty" (fan của Ninh Dương Story) còn hài hước “chế thoại” cho từng bức ảnh.

Chuyện tình cảm của Ninh Dương Story là hành trình gắn bó kéo dài hơn 10 năm. Từ “thư kí” hay xuất hiện chớp nhoáng trong các clip TikTok của Ninh Anh Bùi, đến năm 2024, "anh Âm" bắt đầu xuất hiện công khai nhiều hơn. Qua những quan tâm nhỏ dành cho nhau, trò "hài nhạt" trên livestream, vlog, các khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi dần nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến từ khán giả nhờ sự chân thành và nguồn năng lượng tích cực.