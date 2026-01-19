Không phải tin đồn, Anh Tú Atus đúng là nam chính phim Tết của Trường Giang

Từ khi Trường Giang công bố dự án phim Tết Nhà Ba Tôi Một Phòng, danh tính nam chính vẫn là một ẩn số trong khi nữ chính Đoàn Minh Anh nhanh chóng lộ diện. Mãi đến bây giờ, Anh Tú Atus mới xuất hiện với vai Phát, chàng trai trẻ trung, vô tư nhưng không hời hợt và là bạn trai của An.

Anh Tú Atus là nam chính phim Tết

Nhân vật anh đảm nhận không chỉ là tuyến tình cảm song hành cùng An mà còn là “điểm va chạm” quan trọng trong cấu trúc gia đình ông Thạch (Trường Giang). Sự xuất hiện của nhân vật này vô tình phá vỡ trật tự vốn khép kín, nơi người cha quen kiểm soát và che chở con gái bằng những nguyên tắc nghiêm khắc.

Phát vô tình gây xáo động trong gia đình bạn gái

Teaser trailer Nhà Ba Tôi Một Phòng mở ra nhịp sống đời thường của hai cha con ông Thạch và An, nơi yêu thương tồn tại song song với những nguyên tắc, và khoảng cách thế hệ dần lộ diện qua những điều không ai nói ra. Trong thế giới ấy, An lặng lẽ giấu ba để hẹn hò cùng Phát, hành động nhỏ này đã vô tình chạm vào “luật bất thành văn” lớn nhất của gia đình: Không được nói dối. Từ đó, mối quan hệ trong trẻo của đôi trẻ nhanh chóng biến thành chuỗi tình huống tréo ngoe, nơi sự vụng về của tuổi mới lớn va vào nỗi lo lắng của người làm cha.

Anh Tú Atus tiếp tục đốn tim khán giả với diện mạo đẹp trai

Song song với tuyến hài hước là câu chuyện tình cảm được đan cài tinh tế giữa hai cặp đôi thuộc hai thế hệ. Nếu tình yêu của An và Phát mang màu sắc tươi mới, hồn nhiên với những rung động đầu đời, thì mối quan hệ của ông Thạch và cô Châu lại phản chiếu sự chín chắn, từng trải, nơi cảm xúc không bộc lộ bằng lời nói, mà bằng những ánh nhìn dè dặt và sự thấu hiểu đến từ những tổn thương đã qua.

Sự đối lập ấy tạo nên chiều sâu cho bộ phim, đưa câu chuyện của Nhà Ba Tôi Một Phòng không chỉ kể về gia đình, mà còn đặt ra câu hỏi: Mỗi thế hệ yêu thương như thế nào, và họ cần học cách lắng nghe nhau ra sao để không trở thành người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình.