Friendly Rivalry hấp dẫn khó đoán: Hôm nay là bạn, ai biết khi nào hóa kẻ thù

HHT - Trước khi lên sóng, “Friendly Rivalry” (Bạn Bạn Bè Bè) gây chú ý bởi chemistry giữa hai nữ diễn viên chính Hyeri và Chung Su Bin. Nhưng không chỉ có thế, càng chiếu phim càng trở nên hấp dẫn bởi nội dung gay cấn, ly kỳ, không thể nào đoán trước.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Dù phải cạnh tranh với nhiều phim truyền hình mới hấp dẫn lên sóng trong tháng 2 như Newtopia, Melo Movie, The Witch… nhưng Friendly Rivalry (Bạn Bạn Bè Bè) vẫn thu hút lượng khán giả riêng. Qua mỗi tập chiếu mới, phim lại tạo ra được những chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội về nội dung cũng như tình tiết phim, diễn xuất.

Lấy bối cảnh học đường nhưng Friendly Rivalry không lựa chọn khai thác các sắc màu tươi sáng, ngược lại tông màu chính của phim là bí ẩn “tăm tối”. Chuyện phim bắt đầu khi Wu Seul Gi (Chung Su Bin), một cô gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi, từ vùng quê hẻo lánh chuyển lên Seoul sống, đồng thời chuyển trường đến học tại Chaehwa - trường nữ sinh quy tụ những học sinh thuộc nhóm 1% xuất sắc nhất.

Ở trường trung học Chaehwa, Yu Je Yi (Hyeri) là nữ sinh nổi tiếng nhất. Không chỉ xinh đẹp, xuất thân giàu có, Yu Je Yi còn là một học bá với thành tích đứng đầu toàn trường. Yu Je Yi được nhiều người ngưỡng mộ, cũng có kẻ ganh ghét, nhưng ở trường Chaehwa có thể nói cô là một nữ sinh “bất khả chiến bại”. Điều khiến tình huống trở nên kỳ lạ là một nữ sinh đứng ở đỉnh cao như Yu Je Yi lại tỏ ra thân thiện và dành nhiều quan tâm cho Wu Seul Gi - một nữ sinh có thể nói là ở “tầng lớp” thấp nhất trường.

Trước khi Friendly Rivalry lên sóng, “nụ hôn bồn tắm” giữa Yu Je Yi và Wu Seul Gi là một trong những điểm thu hút của phim. Khi công chiếu, chemistry giữa hai nữ diễn viên Hyeri và Chung Su Bin tiếp tục là “nam châm” hút fan. Nhưng sức hấp dẫn của phim không chỉ có thế, để giữ chân khán giả lâu dài Friendly Rivalry còn dọn ra nhiều “món ngon” khác nữa.

Người xem nhanh chóng nhận ra đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của trường nữ sinh Chaehwa là một môi trường cạnh tranh học tập căng thẳng và khốc liệt. Những nữ sinh ở đây vì để tăng điểm số, tăng thứ hạng, hay chỉ đơn giản là giữ vững vị trí của mình đã phải dùng nhiều chiêu trò, bất chấp chúng ảnh hưởng đến mình ra sao, có được phép hay không. Dần dần, nhiều bí mật ẩn sau được bóc tách, khiến người xem đi từ bất ngờ này đến sững sờ khác.

Sự thật đằng sau cái chết của bố Wu Seul Gi là gì? Nó có liên quan như thế nào đến bố của Yu Je Yi? Lý do Yu Je Yi tiếp cận Wu Seul Gi là vì muốn làm bạn thật, hay còn có một âm mưu gì khác? Chuyện gì đã xảy ra với chị gái của Yu Je Yi và cô đã biến đi đâu mất? Và nhiều khán giả tò mò về đáp án cho câu hỏi có lẽ là quan trọng nhất, liệu trong Friendly Rivalry có mối quan hệ nào là đáng tin không, dù là giữa các thành viên trong gia đình hay giữa những người bạn?

Trong số những mối quan hệ đan xen trong Friendly Rivalry, mối quan hệ giữa “nữ hoàng” Yu Je Yi và “Lọ Lem” Wu Seul Gi là một trong những điều mà khán giả quan tâm nhất. Hôm qua cả hai ở thế dè chừng lẫn nhau, hôm sau lại vô cùng thân thiết như đôi bạn tri kỷ, nhưng rồi những bí mật lại được "bật mí", cho thấy dường như mỗi người đều che giấu một âm mưu riêng. Cuối cùng, Yu Je Yi và Wu Seul Gi thực sự là “bạn”, hay chỉ là “bè”?

Có thể nói Friendly Rivalry là một thử nghiệm diễn xuất mới của Hyeri và ít nhiều cô đã thành công. Sau Reply 1988, Hyeri đã tham gia nhiều dự án phim khác như Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho, Moonshine… nhưng cô vẫn chưa thể thoát khỏi “cái bóng” của nhân vật Duk Sun và khán giả vẫn gắn mác Hyeri chỉ có thể diễn theo lối hài hước. Trong Friendly Rivalry, Hyeri đã mang đến một hình ảnh ma mị hơn, khiến người ta vừa cảm thấy nhân vật mà cô thể hiện “nguy hiểm”, nhưng đồng thời cũng rất “rù quến”.

Ngoài Hyeri, Friendly Rivalry còn có sự góp mặt diễn xuất của một số thần tượng Kpop như Kang Hye Won (IZ*ONE), Choi Young Jae (GOT7)... Phim cũng giới thiệu một số gương mặt diễn viên mới triển vọng trước đây chỉ đóng vai siêu phụ hoặc vai lúc nhỏ của nhân vật khác như Chung Su Bin (Tòa Án Vị Thành Niên, Island, Chief Detective 1958), Oh Woo Ri (Welcome To Samdal-ri, A Killer Paradox), Chae Seo Eun (Mr. Queen), Kim Sang Ji (Mask Girl)... Tất cả đều đang làm tốt vai diễn của mình.

Friendly Rivalry hiện đang phát sóng trên VieON.